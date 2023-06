Zgjedhjet parlamentare, dalin rezultatet e para në Mal të Zi! Ja si renditen partitë shqiptare

Në zgjedhjet e sotme të jashtëzakonshme parlamentare në Mal të Zi, lëvizja Evropa Tani fitoi 25.2 për qind të votave, sipas të dhënave paraprake nga Qendra për Tranzicionin Demokratik (CDT), bazuar në 88.3 për qind të kampionit të përpunuar.









Koalicioni “Së bashku” (DPS-SD-LP-DUA) fitoi 22.8 për qind, “Për të ardhmen e Malit të Zi” (NSD-DNP) 15 për qind, koalicioni “Hrabro se Broji” (Demokratët-URA) 12.9 për qind.

Partia Boshnjake ka 7.8 për qind, Partia Socialdemokrate (SDP) 3.1 për qind.

Poshtë regjistrimit janë aktualisht PKSH dhe Demos me 2.8 për qind, Pravda za sve me 2.6, Përmbysja me 1.5 për qind dhe Koalicioni Popullor (DHP, Prava, Slobodna) me 1.1 për qind.

Forumi Shqiptar ka dy për qind, Aleanca Shqiptare 1.6 për qind, Lëvizja për Ndryshim 0.6, Nisma Qytetare Kroate 0.7 për qind dhe Ne Mund 0.5 për qind.