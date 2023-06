7 muaj burg për prindërit që reaguan kur fëmija i tyre u tha se ishte gay

Prindërit e një fëmije të mitur janë dënuar me 7 muaj burg me kusht nga gjykata e Kavallës.









Ndaj tyre ka filluar procedura penale pas ankesës së fëmijës së tyre. Dy prindërit akuzohen për lëndim të thjeshtë trupor të një personi të pambrojtur dhe kanosje të një personi të pambrojtur. E gjithë kjo dyshohet se ka ndodhur në shtëpinë e familjes në shkurt të vitit 2023, siç raporton proininews.gr.

Shkak i lidhjes episodike, siç u tha gjatë gjykimit, është se fëmija i mitur i familjes u ka deklaruar prindërve se ka preferenca homoseksuale. Kështu, në familje ka pasur tensione si pasojë e së cilës fëmija ka bërë ankim në Gjykatë dhe Polici, duke kërkuar mbrojtje. Që nga ankesat e tij të para, u vendos që të gjithë të vizitoheshin një herë në javë te psikologu, gjë që vazhdon.

Mirëpo, meqë duket se tensionet kanë vazhduar, ka pasur edhe procedurën penale, pas një denoncimi në Polici. Gjykata thirri për të dëshmuar fëmijën e mitur, i cili po ndiqte gjykimin. Dëshmia e fëmijës është bërë pas kërkimit të faljes së prindërve të tij. Ndër të tjera fëmija dëshmoi: “Babai më pranon dhe më toleron. Nëna ime po lufton. Unë nuk dua që ata të ndëshkohen.’ Megjithatë, ai në dëshminë e tij ka konfirmuar incidentet e dosjes së lëndës.

Në kërkim të faljes, nëna i kërkoi falje fëmijës së saj. Dhe ai shtoi: “Ne po mundohemi…” Propozimi i prokurorit kërkoi ndryshimin e akuzës nga lëndim trupor në tentativë. Përfundimisht të dy të pandehurit u liruan nga kjo akuzë. Atyre iu kërkua të pranonin fajësinë për kërcënimin, të cilin gjykata e pranoi duke vendosur një dënim me burg prej 7 muajsh me kusht si për të atin ashtu edhe për nënën. Kryetari i gjykatës këshilloi prindërit që të rivendosin plotësisht marrëdhëniet me fëmijën e tyre dhe t’i zgjidhin problemet me dialog.