Femrat e Berlusconit/ Dy martesa, dhjetëra dashnore dhe festa të pafundme me modele

Silvio Berlusconi u nda nga jeta mëngjesin e së hënës, në orën 9:30 me orën italiane në moshën 86-vjeçare. “Cavalieri” u shtrua në spitalin e së premtes në spitalin San Raffaele në Milano pasi shëndeti i tij u përkeqësua me shpejtësi herët në mëngjesin e së hënës. Kreu i “Forza Italia” ishte shtruar disa herë në spital vitet e fundit. Përpara shtrimeve në prill dhe mars, ai ishte shtruar në spital për një pneumoni të rëndë në janar 2022. Në shtator 2020, ai u detyrua të qëndronte nën kujdesin e mjekëve për pneumoni të shkaktuar nga koronavirusi.









Ndërkohë, të afërmit e tij më të afërt kishin nxituar në paradhomë të spitalit me ankth të dukshëm. Të pesë fëmijët e tij, si dhe vëllai i tij më i vogël, biznesmeni 73-vjeçar Paolo Berlusconi, botues ndër të tjera të gazetës së përditshme “Il Giornale”. Vazhdimisht dhe fort në mbështetësen e kokës së gjyshit të tyre të përvuajtur ishte 33-vjeçarja bionde me sy të gjelbër Marta Fascina, “zana e bardhë” e heshtur siç e quajnë mediat italiane, zonja e parë e fundit dhe më diskrete e Arcore, nën miratimin, pëlqimin dhe mbështetjen e Piersilvio dhe Marina, dy fëmijët e Berlusconit nga martesa e tij e parë. Ajo është gruaja elegante e ajrosur që çoi në spital Silvion, i cili është 54 vjet më i madh se ajo, të dyja herët.

Prej tre vitesh ajo është shoqëruesja e tij zyrtare, këshilltare e besuar, partnere, e fejuara dhe bashkëshortja virtuale me… një martesë simbolike. E gjithë shfaqja prej 400,000 € u mbajt nga Berlusconi vitin e kaluar të shtunën më 19 mars 2022, në Villa Gernetto historike të shekullit të 18-të në qytetin Lesmo, jashtë Monzas. Ai organizoi një ceremoni dasme ekstravagante atje me të zgjedhurin e zemrës. Ai u vesh me një kostum blu kryq të bërë sipas masës për dhëndrin dhe nusen me një fustan nusërie prej rrjetë kokrrizi, krijuar nga një stilist francez. Ata shkëmbyen betime të përjetshme, prenë një tortë dasme shumëkatëshe, argëtuan bujarisht mysafirët e tyre, por përndryshe nuk ishte një dasmë e vërtetë. U komunikua nga universi mediatik i Berlusconit se ishte një festë në stil për të festuar dashurinë.

Në të njëjtin model, nusja “fiktive” njoftoi me një rresht si të marrë nga një telenovelë sentimentale: “Marrëdhënia jonë është aq e thellë dhe e qëndrueshme sa nuk kemi nevojë ta zyrtarizojmë me dasmë”. Në fakt, pavarësisht formalitetit të plotë të misterit, Silvio nuk u martua me të dashurën e tij Marta Fassina, deputete që prej vitit 2018 me partinë Forza Italia, për shkak të reagimeve të tre fëmijëve të tij, Barbara, Eleonora dhe Luigi, nga martesa e tij e dytë. Kundërshtimet e tyre me sa duket kishin të bënin me trashëgiminë. Mundësia e shtimit të një pretenduesi tjetër zyrtar në një pjesë të pasurisë së pallogaritshme të babait të tyre as nuk u konsiderua.

Megjithatë, kryeministri më jetëgjatë i Italisë i pasluftës dhe ndoshta shakaxhiu më i madh politik i Mesdheut, megjithëse i shpëtoi kurorës së tretë, publikisht e kishte bërë pjesën e tij. Duke treguar se, pavarësisht moshës së tij të shtyrë, ai mbeti i begatë, energjik dhe gazmor. I aftë për të përjetësuar klishenë e të dashuruarit latino pa moshë, madje edhe me flokë ngjyrë kokshi të transplantuar në kokë, proteza porcelani shkëlqyese dhe shumë botoks në fytyrën e tij. Sido që të jetë, i vetëkënaqur – nuk e ka parë kurrë veten si plak – ai ka kultivuar me kujdes dhe pikant për dekada me radhë reputacionin e sharmerit të lindur dhe të dashuruarit përjetësisht romantik. Ai as në orët më kritike të jetës së tij nuk mund të kishte një bukuri verbuese nga lartësia 1.65 m.

Si hyri Fascina në jetën e “Cavalierit” është një tjetër episod i tërheqjes së parezistueshme të ish-kryeministrit italian ndaj femrave më të reja mbresëlënëse: modelet shpërthyese, striptistet, showgirls-et topless, fituesit e konkurseve të bukurisë, konkurrentet seksi të realitetit. TV. Oh po, dhe prostitutat e mitura. Një harem i tërë që argëtuesi i pashërueshëm dhe “maharaja” multi-milioner Silvio punësoi dhe ofroi dhurata për të marrë pjesë fshehurazi në festat e tij famëkeqe, skandaloze dhe të egra “bunga bunga” në pronën e tij të pasur me 68 dhoma Villa Certosa në Costa Smeralda të Sardenjës.

Në kulmin e dominimit të tij në jetën politike italiane, organisti i dikurshëm me kontrabas me ndjenjën e mendjemadhësisë së të pavarurit ishte në një furi epshore. Ai organizoi mbledhje me darka private orgji dhe shfaqje të egra që përfshinin striptizë në grup, përdorimin e fetisheve të buta seksuale dhe takime lezbikesh. Me përjashtim të shoqëruesve me pagesë që u ofronin të ftuarve shërbimet e tyre seksuale. Me ajrin e të pakontrolluarve, ai më pas filloi t’i ofronte pozicione nepotike çdo perëndeshëje femër që ia donte. Ai e mbushi qeverinë e tij, pavarësisht kualifikimeve, me supermodele dhe dërgoi një numër yjesh dhe kërcimtarësh më të këqij për t’u bërë anëtarë të Parlamentit Evropian në Bruksel.

Ai i dha postin e deputetit rajonal të Lombardisë, rajonit më të pasur dhe më të populluar të Italisë, 26-vjeçares ekzagjeruese Nicole Minetti, e cila më pas u akuzua për furnizime rozë në prehrin e kryeministrit. Ai emëroi ministre të Shanseve të Barabarta ish- “velina” – siç quhen showgirls-at në Itali – Mara Carfania, me të cilën publikisht tha se do të martohej me kënaqësi nëse nuk do të ishte i martuar. Një deklaratë që zemëroi gruan e tij të dytë të denjë prej 19 vitesh, e cila i dërgoi një letër të hapur mediave duke kërkuar falje publike.

Megjithatë, ai vetë e kishte ngritur situatën më lart, pasi që në rini herë pas here kryente trubadurin në një anije lundrimi. Çfarë më pak i kishte Berluskoni i fuqishëm ato skena sesa perandori romak Kaligula që bëri kalin e senatorit? Sa më shumë pushtet kishte Papa Aleksandri VI se ai që shuguroi si kryepeshkop djalin e tij të paligjshëm adoleshent? Ai arriti në pikën që të tentonte personalisht të manipulonte Policinë. Kur në maj 2010 një prostitutë 17-vjeçare e quajtur Karima El Mahroug, e njohur si “Ruby the Heart Saler”, e cila merrte pjesë rregullisht në festat e tij, u arrestua për mashtrim dhe përvetësim, ai lëvizi ‘qiellin’ dhe ‘tokën’ për ta liruar atë. Ai padyshim kishte frikë nga ajo që do t’u tregonte autoriteteve nën presion.

Më pas ka telefonuar drejtorin e komisariatit ku ajo mbahej dhe i ka kërkuar që ta lirojë, duke pretenduar një incident diplomatik! “Vajza është mbesa e presidentit egjiptian Hosni Mubarak”, shtiret ai ndaj policit të shtangur, duke i treguar se Italia nuk mund të tolerojë një incident të tillë ndërkombëtar! Çfarë mund të bëjë mashtruesi me uniformë… E liroi. Dhe kryeministri dërgoi menjëherë deputeten e tij të besuar, Nicole Minetti, për ta marrë. Farsa e jetës private shumë të lavdëruar të Berlusconit ishte hedhur në stratosferë. E gjithë Italia, kur u informua për ngjarjen groteske, u trondit. Tre vjet më vonë ai do të dënohej me shtatë vjet burg për joshjen e prostitutës së mitur “Ruby”.

Në gjykatën e apelit që pasoi, “babi Silvio’, siç e thërrisnin vajzat që dolën si dëshmitarë, do të lirohej solemnisht. Vendimi u festua me entuziazëm, këtë herë nga trafikantët e të gjitha llojeve. Sprova e tij ligjore, megjithatë, nuk kishte mbaruar. Ai u dënua për mashtrim tatimor në vitin 2013, duke e penguar të kandidojë sërish për kryeministër. Për populistin e qendrës së djathtë, i cili vlerësohet se ka hyrë në arenën politike 20 vjet më parë për të mbajtur veten jashtë burgut dhe perandorinë e tij të biznesit të paprekur për shkak të skandaleve të ndërtimit, ishte një padrejtësi e madhe. Asnjë kapitull nga rrëfimi i shfaqjes “Krim dhe Ndëshkim”. Deri atëherë, ai shpresonte të kishte mbushur moshën 77 vjeç, në mënyrë që të mund të kishte kërkesa më të mëdha dhe vizione afatgjata.

Jeta e ka trajtuar shumë më mirë sesa mirë. Megjithatë, për nga temperamenti ai i përket kategorisë së të pangopurve, shpirti i të cilëve vjen së pari. Në të gjitha fushat e jetës së tij. Dhe ai vazhdoi të lundronte në det me jahtin e tij luksoz “Morning Glory” dhe më vonë në jahtin e tij të shpejtësisë “Sweet Dragon”, duke banuar në pallatet, pallatet dhe vilat e tij madhështore në të gjithë Italinë duke planifikuar të ardhmen e tij. Gjithmonë me një shoqëri femërore fizike cilësore, të nivelit të lartë dhe tronditës.

E vërteta është se për 40 vjet, gjatë ngritjes së tij spektakolare të biznesit, ai kishte adoptuar profilin e ulët të një familjari konsekuent. Pavarësisht pabesive të herëpashershme dhe marifeteve seksuale, ai nuk kishte dhënë asnjë të drejtë për ta qortuar, duke luajtur rolin e një babai të dashur dhe burrit të respektuar. Ai kishte qenë i lidhur me Carla dal’Olio, me të cilën flirtoi në një stacion tramvaji pranë Stacionit Qendror të Milanos. Ajo ishte 24 vjeçe, ai ishte 29 vjeç. Ata u martuan në vitin 1965, patën dy fëmijë dhe qëndruan së bashku deri në vitin 1985. Ata u divorcuan me pëlqim reciprok pasi u zbulua lidhja e tij sekrete pesëvjeçare me aktoren Veronica Lario, e lindur me emrin Miriam Rafaela Bartolini.

Ata ishin takuar në vitin 1980 gjatë shfaqjes “A Magnificent Horn”, në të cilën aktorja luajti. Shfaqja u bazua në skenarin e dramaturgut belg Fernand Cromelink, mbi të cilin u bazua komedia seksuale e vitit 1964 me të njëjtin emër me Claudia Cardinale dhe Hugo Toniazzi. Lario dhe Berlusconi luajtën të njëjtat role në jetën reale. Ata u martuan në vitin 1990 me burrin e mirë Bettino Craxi, ish-kryeministër italian dhe lider i Partisë Socialiste, i cili do të vdiste në mërgim të vetë-imponuar në Hammamet, Tunizi pas hetimit gjyqësor “Duart e Pastra” në të cilin ai u akuzua për korrupsion.

Çifti do të divorcohet ashpër në vitin 2009, pasi kishte tre fëmijë. Berluskoni i njohur tashmë është i moderuar politikisht dhe është çliruar nga prangat e martesës. Sigurisht, divorci do t’i kushtojë atij rreth 60 milionë euro alimentacion dhe mosmarrëveshje të përsëritura ligjore me ish-bashkëshorten e tij, por galancia e tij është çmimi i lartë për të shtuar plaçkën në çështjen e trofeut të dashurisë. Periudha “Dolce Viagra” e jetës së tij sapo ka filluar!