“Ha, lutu, dashuro”/ Autorja tërheq librin e ri pas reagimit nga Ukraina

Autorja Elizabeth Gilbert, e njohur më së shumti për romanin e saj debutues më të shitur “Ha, lutu, dashuro”, tha të hënën se libri i saj i ardhshëm nuk do të publikohet siç ishte planifikuar pas një reagimi të ashpër nga ukrainasit për mjedisin rus të librit.









Romani i ri, i titulluar “Pylli i borës” dhe i vendosur në mes të Siberisë në vitet 1900, supozohej të dilte në shkurt 2024, rastësisht rreth dy vjetorit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.

Megjithatë, Gilbert njoftoi se po e ndalonte projektin për shkak të një “përhapjeje masive reagimesh” nga lexuesit ukrainas të cilët shqetësoheshin se libri do të romantizonte Rusinë në një kohë kur vendi akuzohet për kryerjen e krimeve të luftës.

Gjatë fundjavës, më shumë se 500 njerëz dhanë komente me një yll në platformën Goodreads, ndërsa të tjerët reaguan me zhgënjim ndaj njoftimit fillestar të librit në Twitter.

“I lexova këto mesazhe dhe i respektoj dhe si rezultat po e heq librin nga botimi i tij”, tha Gilbert në videon e saj të fundit.

Ajo më pas shpjegoi se do të fokusohet në projekte të tjera tani për tani dhe kushdo që do të ngarkohet për porositjen paraprake të librit do të rimbursohet.