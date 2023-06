Kanye West u shërbeu sushi grave të zhveshura në festën e ditëlindjes së tij të 46-të

Kanye West, i cili tani quhet Ye, festoi së fundmi ditëlindjen e tij të 46-të dhe festën që ai organizoi pushtoi shumë mediat.

Në veçanti, ajo që shkaktoi reagimet e forta, ishte fakti se kishte gra të zhveshura, të cilat ishin shtrirë në tavolina dhe shërbenin sushi nga trupi i tyre lakuriq.

Fotot nga festimi i ditëlindjes së reperit të njohur u bënë shpejt virale. Pamjet kapën modele të zhveshura të shtrira në tavolina me shtresa sushi të përhapura nëpër trupat e tyre, nga gjoksi deri te barku dhe midis këmbëve. Përveç kësaj, një çarçaf i madh mbulonte organet e tyre gjenitale, ku kishte edhe copa sushi.

Megjithatë, tavolina e femrave të zhveshura dhe sushi nuk është produkt i karakterit të çuditshëm dhe kontrovers të reperit, por në fakt është një praktikë japoneze e njohur si nyotaimori, ose sushi i trupit. Ky zakon japonez është bartur edhe në shoqëritë perëndimore, pasi kryhet shpesh në evente, veçanërisht në festa të beqarëve apo në atraksione turistike.

Mirëpo, përdoruesit e rrjeteve sociale nuk kanë vonuar të shpërthejnë servirjen e çuditshme që ka zgjedhur reperi.

Njëri shkroi: “Nuk jam i sigurt se cila është më e keqe. Shërbimi i ushqimit nga njerëzit ose regjistrimi i të gjithëve në celularët e tyre”.

Kjo u pasua nga një tjetër postim në Twitter ku shkruhej: “KJO ËSHTË SHUMË E PËSHIRTË” dhe “Mos respekt për ushqimin është ky! E neveritshme!”.

