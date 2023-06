Meta reagon për ndarjen nga jeta të Berlusconit: Thellësisht i trishtuar!

Kreu i PL, Ilir Meta ka reaguar pas ndarjes nga jeta e ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi, ku në ‘Facebook’ shkruan se ky i fundit do të njihet për lidershipin frymëzues.









Meta shkruan se Berlusconi do të kujtohet përherë me respekt mbi kontributin e tij në lidhje me marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë e Italisë.

Postimi i plotë:

Thellësisht i trishtuar për ndarjen nga jeta të Presidentit Silvio Berlusconi, të admiruar për lidershipin frymëzues!

Duke vlerësuar lart kontributin e Tij të jashtëzakonshëm për forcimin e gjithanshëm të marrëdhënieve të shkëlqyera midis Shqipërisë dhe Italisë, jam i bindur se do të kujtohet përherë me respekt.

Ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe popullin italian për këtë humbje të madhe!