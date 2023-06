Stërvitja e Europë “Air Defender 23”/ Autoriteti i Aviacionit Civil paralajmëron udhëtarët: Do të ketë vonesa dhe anulime fluturimesh

Për shkak të sërvitjes Europë “Air Defender 23” do të ketë vonesa dhe anulime fluturimesh.









Autoriteti i Aviacionit Civil njofton se kjo situatë do të zgjasë nga data 12 deri me 23 qershor, periudhë kur do të zhvillohet edhe stërvitja ushtarake që përfshin mbi 10.000 trupa e 220 avionë.

ACC shprehet se po punohet intensivisht për minimizimin e këtij impakti.

Njoftimi:

Nga data 12 – 23 Qershor 2023 do të zhvillohet në Europë “Air Defender 23” stërvitja më e madhe në historinë e NATO-s. Duke përfshirë 25 Shtete mbi 10 000 trupa dhe 220 avionë. Për shkak të këtij aktiviteti priten vonesa dhe anulime fluturimesh. Eurocontrol (NM), Autoritetet e Aviacionit Civil ✈️(ACAA), Siguruesit e Shërbimit të Navigimit Ajror (Albcontrol) dhe Aeroportet (TIA), po punojnë intensivisht për minimizimin e këtij impakti.