“Unë jam viktimë e duruar, i toleroj të gjithë, sakrifikoj për të gjithë”/ Nëntë thënie epike të Berlusconit që do të mbeten në histori

Fjalimi i tij i rrëmbyeshëm me gabimet e paharrueshme të të ndjerit Silvio Berlusconi , do të lënë histori, pasi ato shkaktonin një sërë komentesh dhe shqetësime të mëdha.









Ndër të tjera, ai kishte thënë për Obamën se “ai është nxirë nga dielli”, se “është më mirë të pëlqesh vajzat e bukura sesa të jesh homoseksual” dhe se “Musolini nuk vrau askënd”, siç raporton Reuters.

Në dhjetor 2022, Cavalieri, duke iu drejtuar lojtarëve të skuadrës së tij të futbollit, Monza, tha se do t’u “sillte atyre një autobus plot me prostituta në dhomën e zhveshjes” nëse ata do të arrinin të mundnin një ekip të lartë në ligë.

Dymbëdhjetë vjet më parë – ishte nëntor 2010 – gjatë një shfaqjeje motorsporti në Milano, ish-kryeministri i Italisë kishte deklaruar: “Si gjithmonë punoj pa pushim dhe në një moment, mund të më ndodhë që të dukem në fytyrë një vajzë të bukur, është më mirë të pëlqesh vajzat e bukura sesa të jesh homoseksual”.

Në prill 2009, gjatë një vizite për viktimat e tërmetit në rajonin e Abruzzo-s të Italisë qendrore, të cilët jetonin përkohësisht në tenda, Silvio Berlusconi nuk ngurroi t’u thoshte kamerave: “Ata duhet ta shohin atë si një udhëtim kampingu fundjave.

Në nëntor 2008, politikani italian shpejtoi të mirëpriste zgjedhjen e Barack Obamës, siç kishte thënë, “një burrë simpatik, i ri dhe i nxirë nga dielli”, presidenti i parë afrikano-amerikan i SHBA-së.

Dy vjet më parë, në shkurt 2006, Cavalieri kishte deklaruar se ai ishte “Jezu Krishti i politikës”. “Unë jam viktimë e duruar, i toleroj të gjithë, sakrifikoj për të gjithë”, u tha ai mbështetësve të tij, sipas mediave italiane.

Në qershor 2005, Berlusconi pretendoi se kishte përdorur të gjithë sharmin e tij për të bindur presidenten e atëhershme të Finlandës, Taria Halonen, se vendi i saj nuk do të konkurronte më për të pritur Autoritetin e ri Evropian të Sigurisë Ushqimore. “Më është dashur të përdor të gjitha truket e playboy-t, pavarësisht se prej kohësh nuk i kam përdorur”, ka theksuar ai, duke shkaktuar protestën e fortë të ambasadorit finlandez.

Në shtator 2004, Berlusconi kishte pohuar se Musolini nuk vrau askënd. “Musolini po i dërgonte njerëzit me pushime në mërgim të brendshëm”, tha ai për revistën britanike “Spectator”, duke thënë në mënyrë karakteristike se fashisti i Luftës së Dytë Botërore nuk i kishte bërë asnjë të keqe askujt.

Rreth një vit më parë, në qershor 2003, ai kishte thënë duke iu referuar vetes, gjatë një gjyqi në Milano ku ishte ulur në bankën e të akuzuarve për korrupsion. “Një qytetar është i barabartë me tjetrin, por ky këtu (nënkuptonte për veten e tij) është ndoshta më i barabartë se të tjerët duke qenë se 50% e italianëve i besuan atij përgjegjësinë e qeverisjes së vendit”.

Në shkurt të vitit 2002, gjatë fotos familjare në një samit joformal të BE-së në Spanjë, Berlusconi guxoi t’i bënte “brirë” ministrit të jashtëm të atëhershëm spanjoll, Josep Pique.