Babai i Angelina Jolie, Jon Voight është parë në Athinë duke ngrënë sufllaqe (Foto)

Figura e zotërisë së moshuar që u shfaq në një steakhouse pasditen e djeshme nuk kaloi pa u vënë re në sheshin Halepa në Athinë.









Disa njohën 84-vjeçarin Jon Voight, një yll “i vjetër” i Hollivudit, i cili, i shoqëruar nga një mik, u ul për të ngrënë suvlaki (mish të shpejt).

Babai i Angelina Jolie-t e shijoi vaktin e tij – ai u kënaq në suvlaki tradicionale – me shokun e tij dhe u duk i relaksuar dhe bëri disa foto me stafin e restorantit.

Arsyeja e vizitës së tij në Athinë mbetet e panjohur, d.m.th. nëse ai është këtu për arsye biznesi apo argëtimi.

Ai konsiderohet si një aktor ikonë që luan në filma të tillë të mrekullueshëm si Midnight Cowboy dhe When Violence Breaks Out, ndërsa performanca e tij në The Great Escape të Andrei Konchalovsky u konsiderua e jashtëzakonshme.