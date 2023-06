Ja, cilat janë bimët për në kuzhinën tuaj

Nëse kuzhina juaj mund të përdorë një përditësim, shtoni një ose dy bimë të brendshme.









Çdo shtëpi duket (dhe ndihet) më mirë me gjelbërim. Ashtu si bimët e dhomës së gjumit, bimët e kuzhinës i shtojnë hapësirës stil dhe qëndrueshmëri të menjëhershme.

Shumë lloje të bimëve të shtëpisë përshtaten me nivelet e ulëta të dritës nëse kuzhina juaj nuk është e bekuar me dritare të mëdha dhe me diell.

Hapi i parë është të gjeni një vend të mirë për bimën. Një dritë e vogël LED rritëse funksionon për kuzhina pa dritare ose të errëta. Një raft, një cep i papërdorur i banakut e mbajnë bimën tuaj afër, por larg nga rruga juaj e punës së përditshme.

Për ta mbajtur bimën tuaj të shëndetshme, mos e ujisni direkt. Mënyra e vetme për të kuptuar nëse një bimë ka nevojë për ujë është të fusësh gishtin në tokë një ose dy centimetër. Nëse dheu ngjitet në gishtin tuaj, ndoshta nuk ka nevojë të ujitet ende. Prisni një ose dy ditë dhe kontrolloni përsëri.

Ja, cilat janë disa nga bimët më të zakonshme dhe që i japin gjallëri kuzhinës:

Emri botanik: Epipremnum pinnatum

Drita: Dritë indirekte, por mund të përshtatet me nivelet e moderuara të dritës.

Uji: Uji kur sipërfaqja e tokës është e thatë; nuk toleron tokën e lagur shumë.

Emri botanik: Philodendron hederaceum

Drita: Dritë indirekte mesatare deri në të ndritshme, por mund të përshtatet me nivele më të ulëta të dritës.

Uji: Uji kur disa centimetra të sipërme të tokës ndihen të thata.

Emri botanik: Dracaena trifasciata (Sansevieria trifasciata)

Drita: Dritë e ulët deri në mesatare.

Uji: Uji çdo disa javë kur disa centimetra të sipërme të tokës ndihen të thata.

Nëse kuzhina juaj është në anën e errët, ju ende mund të shijoni formën e mrekullueshme të kësaj bime.

Emri botanik: Aloe barbadensis

Drita: Dritë e ndritshme, indirekte.

Uji: Uji çdo 1 deri në 2 javë kur toka ndihet kryesisht e thatë; nuk toleron tokën e lagur shumë.

Emri botanik: Crassula ovata

Drita: Dritë e ndritshme, indirekte.

Uji: Uji çdo 2 ose më shumë javë; nuk toleron tokën e lagur shumë.

Emri botanik: Coffea arabica

Drita: Dritë e ndritshme, indirekte, por jo rrezet e diellit direkte, e cila djeg gjethet.

Uji: Uji kur pjesa e sipërme ose dy centimetra e tokës duket e thatë.

Po, kjo është e njëjta bimë nga e cila mblidhen kokrrat e kafesë! Do t’ju pëlqejnë gjethet jeshile super-shkëlqyese dhe forma me shkurre të kësaj bime, e cila qëndron e bukur dhe kompakte.

Përgatiti: Eva Ikonomi