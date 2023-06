Jelena Gjokovic, gruaja e tenistit më të mirë dhe jeta e tyre jashtë fushës

Panteoni i tenisit është serbi Novak Gjokoviç, i cili u bë tenisti i parë në botë me 23 tituj Grand Slam, duke lënë pas Rafael Nadalin, i cili ka një titull më pak. Për sa kohë që Novak djersiste fanellën në fushë kundër norvegjezit Casper Ruud, në tribuna ishte si gjithmonë fansja e tij më e madhe në botë, pikërisht bashkëshortja e tij Jelena Gjokoviç. Ashtu si shumë çifte të famshme sportive, Gjokoviçët përgjithësisht mbajnë një profil të ulët kur bëhet fjalë për marrëdhënien dhe jetën e tyre personale, me përjashtim të ngjarjeve që ndodhën në Australian Open të vitit të kaluar për shkak të mohimit të atletit për t’u vaksinuar kundër COVID-19. Pra, kush është gruaja e tenistit dhe si është jeta e tyre jashtë fushës?









Jelena Djokoviç ka lindur si Jelena Ristiç në vitin 1986, në Beograd, atëherë Jugosllavi. Ata u takuan me Novakun në shkollë në vitet 1990. Ai tashmë ishte duke luajtur tenis, por më së shumti është marrë me studimet, dëshmi se ka studiuar në Universitetin Bocconi në Milano, duke marrë diplomën për Administrim dhe Menaxhim Biznesi, ndërsa më pas ka vazhduar studimet në Universitetin Ndërkombëtar të Monakos, me diplomë master në Shërbime dhe Mallra luksoze. Këtë vit mbushen 18 vite bashkë, pasi u bënë çift disa vite pasi u takuan për herë të parë, pasi karriera e Novak kishte marrë hov. Çifti u fejua në vitin 2013 pas tetë vitesh lidhje dhe u martuan në një ceremoni luksoze private në bregdetin e Malit të Zi, vetëm disa ditë pas fitores së Gjokoviçit në Wimbledon. Jelena tashmë ishte shtatzënë me djalin e saj, Stefanin. Tre vjet (dhe shumë trofe) më vonë ata patën edhe vajzën e tyre, Tarën. Dyshja janë tejet të “lidhur” me njëri-tjetrin dhe ky është një faktor kyç falë të cilit Gjokoviç arrin të ketë paraqitje të tilla në fushë.

Jelena është më pak e njohur për publikun shikues të tenisit sesa p.sh. Mirka Federer, por ajo është e përfshirë në shumë gjëra, veçanërisht në Fondacionin Novak Djokoviç (NDF), një organizatë bamirëse që ajo krijoi me bashkëshortin e saj që synon t’u sigurojë fëmijëve serbë qasje në arsim që në moshë të re. Ajo është gjithashtu drejtoreshë e Original Magazine, një platformë në internet e krijuar për të promovuar punën e kryer nga NDF. Puna e FZHK-së është shumë e rëndësishme, pasi ndër të tjera ajo ndërmerr ngritjen e kopshteve dhe çerdheve të reja në zonat ku ka nevojë, ndërsa ka një program të posaçëm trajnimi dhe mbështetjeje për mësuesit, prindërit dhe kujdestarët. Deri më sot, Jelena dhe Novak kanë arritur të ndërtojnë 55 çerdhe dhe kopshte në të gjithë Serbinë, duke ndihmuar më shumë se 50 mijë fëmijë të kenë akses në edukimin dhe kujdesin e fëmijërisë së hershme. Kusht i domosdoshëm për hartimin dhe realizimin e çdo programi është qëndrueshmëria dhe deri më tani çifti ka investuar 15 milionë euro në fondacion.

Jelena në jetën e saj personale luan sport (jo tenis, siç pretendonin dikur disa media të huaja), ajo merret kryesisht me themelimin dhe promovimin e veprimeve të saj, duke u përpjekur të rrisë më tej komunitetin e atyre që përfitojnë prej tyre, dhe ajo rritet me Novak me fëmijët e tyre, por çifti nuk ka treguar nëse në njëfarë mënyre Stefan dhe Tara po ndjekin hapat atletikë të babait të tyre. Jelena megjithatë Novak e ndjek kudo, ndërsa kur ai nuk ka detyrime sportive apo të tjera, ata bëjnë xhiron e botës së bashku.

Vetë ajo në një intervistë të mëparshme kishte deklaruar se destinacioni i saj në këtë botë nuk është “të ulet ”, por të merret me të gjitha këto gjëra që bën, përderisa ka mundësi financiare. Lufta në Jugosllavi ka lënë gjurmë tek ajo dhe ajo gjithmonë ka dashur të shpëtojë nga situata në të cilën lufta civile dhe sulmet e mëpasshme të NATO-s ndaj saj lanë vendin e saj. Ajo vetë mëson nga gabimet e saj, beson në fatin dhe qëllimin që çdo njeri duhet t’i shërbejë me atë që vjen në botë dhe konsideron se vetë është në rrugën e duhur në këtë aspekt të jetës.

Jeta e tyre jashtë fushës karakterizohet me fjalën “bashkë”, pavarësisht se Novak çdo muaj ka dhjetëra detyrime profesionale e të tjera. Ajo është shprehur se është mbështetja e tij emocionale në shtëpi, para ndeshjeve, ndërsa ai ia kthen edhe inkurajimin që ajo i ofron me sjelljen e saj. Ndoshta gjëja më e vështirë që ajo duhet të bëjë është të përmbajë emocionet e saj ndaj tij përballë një ndeshjeje vendimtare, pasi sipas saj “ajo nuk dëshiron të emocionohet shumë dhe ta shpërqendrojë atë”. Jelena gjithashtu e mbështeti Novakun vitin e kaluar kur ai u përjashtua nga Australian Open për refuzimin e zbatimit të rregullave të turneut, d.m.th. për t’u vaksinuar kundër COVID-19, dhe ajo vetë është kundër vaksinimit, megjithëse dëshiron thjesht të prezantohet si skeptike, skeptik ndaj sëmundjeve dhe vaksinave. Në anën e saj, siç pritej, ishin mijëra ndjekës të bashkëshortit të saj, të cilët kishin adoptuar tashmë pikëpamjet e tij për vaksinat.

Fushë e fortë, balte apo bar (që Novak e kafshon sa herë e fiton, ndoshta sepse e ka si sharm), kudo që luan Gjokoviç, por edhe kur të mbyllë raketën, Jelena do të jetë me të, pa duke u lënë në hije prej tij, duke mbajtur në duar të tashmen dhe të ardhmen e familjes së tyre dhe shoqërimin e tyre në çdo gjë.