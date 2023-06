Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









KRYEMINISTRI: KUSH KUNDERSHTON PLANIN IM, JETON ME KOMUNIZMIN NE KOKE

EDI RAMA SULMON HAPUR ALBIN KURTIN: AVENTURE ABSURDE, PA KUPTIM, KOTESI

Kreu i qeverisë flet në 32-vjetorin e PS: Duhet të reflektojmë, njerëzit nuk janë të kënaqur me ne. Nuk do ti shpëtojmë dot shuplakës së shqiptarëve nesër

Përplasja mes dy ish-kryetarëve

Berisha: Zgjedhjet e 14 majit s’do i njohim kurrë. Basha: Pakti me Ramën në 2008, varri i demokracisë

Përplasjet në PD, Gazmend Bardhi: Një grup po merr kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm

E shoqëruan skandalet dhe akuzat për korrupsion, si dhe për lidhje me mafien

Vdes në moshën 86-vjeçare miliarderi dhe ish-kryeministri italian Silvio Berluskoni

Sponsor i edicionit të parë, në një fundjavë te paharrueshme

Muzikë, rini dhe birrë e mirë, “Birra Korça” sponsor i “Prizren Rock & Blues Music Festival”

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

LISTA E RE E ATP/ Përfituesit, pronarët që kompensohen me para

PS 32 vite, prapaskenat e festës së socialistëve, nga mungesa e Nanos, te paralajmërimet e Ramës

“U dhashë mundësi kokave të nxehta që të ftohen”, Basha: Nuk qëndroj duarkryq!

Shuhet në moshën 86-vjeçare Berluskoni, nga këngëtar në manjat i medias

SPAK jep pretencën, sa vite burg kërkon për Kokën e Bllakon

Libri i Zhitit, një poete italiane shkruan për ferrin e shqiptarëve

Si u zgjeruan kufijtë e fqinjëve duke zvogëluar trojet shqiptare! Paralajmërimi i Turqisë për aneksimin e Epirit

OPINIONE

Loja e Kim Filbit me të djathtën shqiptare/ BESIM NDREGJONI

Edipi në kolonën e politikës shqiptare/ GELANDA SHKURTAJ

Polifonia shqiptare, shpronësim identiteti kombëtar në OKB/ ZENO JAHAJ

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: