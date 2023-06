Martin Scorsese/ Paraqitje e rrallë me gruan e tij Helen, e cila po lufton me Parkinson – Foto

Regjizori amerikan, Martin Scorsese bëri një paraqitje të rrallë të përbashkët me gruan e tij në Festivalin Tribeca.









Ellen Morris, e cila prej 30 vitesh po lufton betejën e saj me Parkinson, mori pjesë në këtë event dhe fotot e saj me të shoqin po bëjnë xhiron e internetit.

Regjisori 80-vjeçar dhe gruaja e tij 74-vjeçare janë fotografuar duke buzëqeshur me vajzën e tyre 23-vjeçare, ndërsa Morris mbështetet nga Scorsese.

Martin Scorsese walks hand in hand with rarely-seen wife Helen amid her Parkinson’s battle #MartinScorsese #Parkinsons #Tribeca2023https://t.co/xN56CMf7ha — Daily Express (@Daily_Express) June 13, 2023

Historia e Helen Morris tërhoqi vëmendjen e shtypit në vitin 1999, dhe jo vetëm për shkak të luftës së saj të guximshme kundër Parkinsonit.

Atë vit, ajo ishte 50 vjeçe dhe arriti të mbetej shtatzënë me vajzën e tyre Françeska. Rreth të njëjtën kohë ajo u diagnostikua me Parkinson. Në një intervistë të rrallë ajo kishte thënë:

“Shkova te gjinekologu im, i cili mendoi se isha e madhe. Ata rekomanduan një mjek në Nju Jork, i cili ishte i specializuar për shtatzënitë me rrezik të lartë dhe unë mbeta shtatzënë menjëherë. Unë isha 51 vjeçe, me Parkinson. Kalova disa muaj në shtrat, por ishte e lehtë. Kam parë shumë TV”.

Paraqitja e familjes Scorsese me Morris dhe vajzën e tyre vjen një javë pasi regjisori i famshëm bëri homazhe për Michael J. Fox, i cili u nderua me një çmim për arritje jetësore dhe gjithashtu lufton me Parkinson.

“Kushtojini vëmendje sasisë së punës që Fox ka bërë që nga diagnoza e Parkinsonit. Jo vetëm që krijoi themelin e tij…por ai u bë një fener për shumë pacientë me Parkinson – si gruaja ime, Helen. Michael, mbështetja jote do të thoshte gjithçka për të dhe për mua”, tha Scorsese.