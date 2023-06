Ekspertët rekomandojnë që të pijmë dy litra ujë në ditë. Por, kjo nuk do të thotë që uji është pija e vetme e shëndetshme. Në fakt, disa studiues kanë zbuluar se ka edhe dy pije të tjera të shëndetshme sa uji.









Shkencëtarët e Harvardit thonë se kafeja dhe çaji janë pijet që i bëjnë mirë organizmit, por ato duhen konsumuar pa ëmbëlsues.

Gjithashtu, duhen konsumuar me masë, pasi ta teprosh me to sjell probleme me zorrët, ankthin dhe pagjumësinë.