Paul McCartney thotë se kënga ‘përfundimtare’ e Beatles vjen falë inteligjencës artificiale

Në një intervistë me programin “Today” të BBC Radio 4 të publikuar të martën, muzikanti legjendar dhe ish-Beatle u pyet për AI dhe se si është përdorur për ta bërë zërin e tij të tingëllojë më i ri – dhe për të ringjallur zërat e anëtarëve të tjerë të grupit John Lennon dhe George Harrison, të cilët vdiqën përkatësisht në vitin 1980 dhe 2001.

Dhe ai zbuloi se po vjen një melodi “e re” e Beatles, falë teknologjisë.

“Kur erdhëm për të bërë atë që do të jetë albumi i fundit i Beatles – ishte një demo që John kishte, të cilin e punuam dhe sapo e përfunduam, ai do të dalë këtë vit – dhe ne mundëm të merrnim zërin e John dhe ta merrnim atë pastër përmes kësaj AI”, tha McCartney. “Pra, atëherë ne ishim në gjendje të përziejmë rekordin siç do të bënit normalisht.”

Ndërsa McCartney nuk është shumë në internet, tha ai, ai është i vetëdijshëm që AI është përdorur për të bërë gjëra të tilla si Lennon të këndojë një nga këngët e tij – për të cilën ai tha se ishte “disi e frikshme”.

“Është diçka me të cilën po trajtojmë të gjithë në këtë moment dhe po përpiqemi ta përballojmë”, tha McCartney.

Sipas McCartney, AI u përdor për të izoluar zërin e Lennon nga një këngë demo për filmin dokumentar të vitit 2021 të drejtuar nga Peter Jackson “The Beatles: Get Back” në lidhje me krijimin e albumit të Beatles të vitit 1970 “Let It Be”.

Ka “një anë të mirë dhe një anë të frikshme” të AI, tha McCartney, kështu që “ne vetëm do të duhet të shohim se ku të çon kjo”.