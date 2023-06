Rama konfirmon anulimin e mbledhjes së dy qeverive: Kam kërkuar takim të ngushtë me Albin Kurtin

Kryeministri Edi Rama ka dalë në një konferencë për shtyp pas anulimit të mbledhjes së përbashkët me qeverinë e Kosovës që ishte planifikuar të mbahej ditën e nesërme në Gjakovë.









“Ky takim nuk mund të mbahet në formatin e parashikuar. Dhe pasi kam folur pasdite me shefin e diplomacisë evropiane, Borrell i kam kërkuar Albinit për tu takuar nesër në Gjakovë në një format më të ngushtë për të diskutuar për këtë situatë që po çan në mënyrë dramatike Kosovën me bashkësinë euroatlantike. Për fat të keq edhe me shumë keqardhje më duhet të them se nuk kemi pasur dakordësi me Kurtin për një ndryshim të formatit dhe ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë për këtë por kjo nukn është e mundur sepse nuk është një moment për të krijuar një pasqytë të rreme të asaj që ndodh me rëalitetin e Kosovës sot”, tha Rama.

Gjithsesi ai tha se shpreson që të takohen për të ballafaquar opinionet.

“Mbase nuk është një përgjigje përfundimtare nga ana e kryeministrit. Shpresoj shumë të takohemi për të ballafaquar opinionet kur jemi në prag të vënies në zbatim të planeve për masa shtrënguese të një shteti të krijuar nga ata që qartësisht janë në kushtet e sosjes së durimit.

Kam bërë një përpjekje për t’ju kërkuar edhe pak kohë, e kam marrë edhe pak kohë, por nëse nuk e shfrytëzojmë për një sens të përbashkët mes të gjithëve, atëherë kam shumë frikë se plani që është një plan realisht shumë i rëndë për Kosovën, do vihet në lëvizje”, tha Rama.