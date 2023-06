Si ta bëni dikë të dashurohet me ju?

Keni dike që ju ka ngelur gjatë në mendje, keni një pëlqim të fshehtë dhe nuk ja thoni dot?









Kur bëhet fjalë për të bërë dikë të dashurohet me ju, aftësia juaj për të pasur biseda të thella dhe interesante është shumë e rëndësishme.

Një sens i mirë humori ju bën të parezistueshëm

A mund të ketë ndonjë gjë më të mirë sesa të bësh dikë që të pëlqen të qeshë? Sigurisht që jo. Sepse kështu krijohen lidhjet më të mira. Kështu ndizen emocionet tuaja pozitive. Është një bashkëfajësi që qëndron në zemrën tuaj dhe gjithashtu tregon inteligjencën tuaj. Nuk është rastësi.

Tregoni cenueshmërinë tuaj

Disa njerëz, kur përpiqen të bëjnë dikë të dashurohet me ta, nuk hezitojnë të tregojnë cilësitë e tyre pozitive dhe pothuajse ‘heroike’. Megjithatë, edhe pse kjo mund të duket e mirë në ekranin e madh kinematografik, në të vërtetë nuk funksionon në fushën e dashurisë. Në vend të kësaj, demonstrimi i dobësisë suaj i tregon personit tjetër se jeni njerëzor dhe ju ndihmon të krijoni afërsi dhe intimitet me të.

Jepu atyre të dhëna që mendon se janë tërheqës

Ndrojtja nuk është një shoqërues i mirë kur bëhet fjalë për të bërë dikë të dashurohet me ju. Por, bëni kujdes sepse nuk është mirë as të jeni shumë përpara. Ju duhet të gjeni një pikë të ndërmjetme. Ju dëshironi t’u tregoni atyre se ju pëlqejnë, por pa e treguar shumë këtë. Keni nevojë për gjuhë verbale dhe, më e rëndësishmja, joverbale. Ai lloji ku buzëqeshja juaj flet shumë, dhe sytë tuaj i thonë të gjitha.

Arti i bisedës së mirë (sa më i thellë aq më mirë)

Bisedat e thella dhe interesante mund të jenë spiranca për tërheqje dhe mënyra për të joshur neuronet e personit tjetër. Në fund të fundit, nëse mund ta ‘ndizni’ trurin e tyre, kjo do t’ju japë një avantazh. Duhet të magjepsni mendjen e tyre në mënyrë që të ndezni dashurinë brenda zemrës së tyre.

Mënyra se si i bëni ata të ndihen është e rëndësishme

Pak gjëra mund të jenë aq të kënaqshme sa ndjenjat e lidhjes, mirëqenies dhe harmonisë absolute në shoqërinë e dikujt tjetër. Në dashuri, ata janë çelësi. Sepse të biesh në dashuri nuk ka të bëjë vetëm me tërheqjen fizike. Ju bini në dashuri me atë se si ju bën të ndiheni.

Ekspertët e marrëdhënieve pohojnë se nuk ka asgjë më të jashtëzakonshme sesa krijimi i përvojave pozitive dhe të thella me një partner. Së shpejti zbuloni se pjesa tjetër e ndërveprimeve tuaja, të tilla si me kolegët e punës, nuk ju japin të njëjtat ndjenja të bashkëpunimit dhe afinitetit absolut.

Personaliteti juaj

Pamja juaj fizike është letra juaj e prezantimit, por personaliteti juaj është ftesa e drejtpërdrejtë për dikë që të dashurohet me ju. Kush jeni, çfarë ju përcakton, vlerat dhe besimet tuaja, mënyra se si i trajtoni të tjerët, mënyra se si reagoni ndaj gjërave, përvoja juaj dhe aftësitë tuaja emocionale janë ato që nxisin ndjenjën e tërheqjes.

Bëhu një mik i mirë

Ndërsa mund të keni dëshirë të madhe dhe të ëndërroni që dikush të bie në dashuri me ju, shpesh nuk është një ide e mirë të jeni me nxitim. Në fakt, dashuria e ngadaltë shpesh është vërtet e frytshme, veçanërisht nëse fillon me një miqësi të mirë. Mbani në mend se çiftet më të lumtur dhe më jetëgjatë janë ata që janë partnerë të mirë të jetës, që argëtohen së bashku dhe që dinë të arrijnë marrëveshje.

Demonstroni një lidhje të sigurt

Lidhja përcakton mënyrën tuaj të lidhjes me të tjerët. Disa njerëz e bëjnë këtë nga një pozicion sigurie, pjekurie emocionale dhe vetëbesimi. Të tjerët e kryejnë atë nga një vend pasigurie, frike ose ftohtësie emocionale. Është e rëndësishme të punoni në fushën tuaj personale për të arritur marrëdhënie më të kënaqshme nëse doni të bëni dikë të dashurohet me ju.

Së fundi, secili ka sekretet e veta kur vjen puna për të bërë dikë të dashurohet me ta. Ju i mbani këto strategji me vete. Por, mos harroni se edhe joshja është një art. Ju mund të mësoni se si ta bëni atë tuajën.