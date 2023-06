Skënder Gjinushi për Panorama TV: ASA nuk ka qenë kurrë objekt i ligjit të arsimit të lartë, në të kundërt do krijohej filologjiku numër 2 dhe do mbyllej

Kryetar i Akademisë së Shkencave, Skënder Gjinushi në një intervistë për emisionin ‘Log.’, tek Panorama TV ka komentuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike, ku tha se kjo e fundit nuk ka qenë kurrë objekt i ligjit të arsimit të lartë.









Gjinushi tha se në vendimin për shkrirje nuk ka pasur tendencë politike dhe nëse ASA do të kishte zbatuar ligjin e arsimit të lartë do e kthente atë në një institucion si Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë.

Pjesë nga biseda:

Kush u kujtua për shkrirjen e Akademisë së Albanologjinë?

“Kjo lidhet me reformat e akademisë së Shkencave, i bërë e qartë që nuk mund të shihet në reformimin të sistemit të kërkimit shkencor. Çdo vend ka një sistem të lartë dhe atij kërkimit, ka dhe raste të instituteve të pavarura. Shpesh janë dhe në vijë të parë, pasi kanë mundësi më të larta financiare. Ajo që luan rolin kudo të promovimit, është akademia e Shkencave që duhet të luajë një rol primar në atë të Shkencave. Në model ka dy forma, ka akademi shkencash që bëhet vetëm nga akademikët por një praktikë e gjerë është ajo e Shkencave. Në mendje na ka shkuar që kur është shkruar ligji i 2019-ës, duhet patjetër një rrjet institutesh që i japin tempin. Ka akademi me institute dhe pa institute”.

A do kishte ndodhur shkrirja nëse në krye të akademisë nuk do të ishte një njeri ambicioz si Skënder Gjinushi?

“Së pari është punë zgjedhje, nëse je për këtë model ose jo. Këtu nuk ka tendencë politike. Zgjidhjet ekstreme nuk ecin, nga modeli që të gjithë institutet në një akademi dhe një institut pa akademi. Nuk ju dha kurrë zgjidhje ligjore, pasi ligji njeh që institutet janë pjesë e shkollës së lartë. Vendimi që u krijua ASA në 2007, thotë që pas dy vjetësh ASA do funksionojë sipas ligjit të arsimit të lartë. Të jesh IAL, do të thotë të jesh pjesë e sistemit të lartë, të kesh minimumi një fakultet. ASA nuk ka qenë pjesë kurrë objekt e ligjit të arsimit të lartë. Kthimi i ASA-s në IAL, ne do ishim kundër nëse vendoste qeveria, pasi do thoshte mbyllje dhe të krijohej filologjiku numer 2”.