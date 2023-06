ZYRTARE/ Struga e Duros nuk ndalet në merkato, prezanton edhe sulmuesin… gjerman

Kampionët e Strugës, nuk ndalen në merkato. Pas Mentor Mazrekajt dhe 19-vjeçarit Ardi Idrizi, gjatë ditës së sotme, skuadra e Shpëtim Duros, ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit me origjinë boshnjake të lindur në Gjermani, Senad Jaroviç. Bëhet fjalë për një sulmues shtatëlartë (197cm), i cili së fundmi luajti në Rumani.









25-vjeçari me ekipin strugan firmosi kontratë dy vjeçare, teksa ka zhvilluar edhe seancën e parë stërvitore me ekipin strugan.

Gjatë karrierës së tij profesioniste, Jaroviç numëron 150 ndeshje dhe 37 gola. Sulmuesi nga viti 2018, deri fillimin e vitit 2021 provoi veten mes Sllovakisë dhe Danimarkës, duke luajtur me Sonderjyske, Zlate Moravce dhe SFK Sered.

Pasoi një aventurë 6 mujore te skuadra e Radomlje në Slloveni, nga e cila skuadër verën e vitit 2021 u transferua në Rumani te skuadra e Petrolul Ploieshti.

Si erdhi deri te ky transferim te Struga Trim Lum?

“Realisht kisha oferta edhe nga Rumania, por më pas më erdhi një ofertë nga Struga Trim Lum, që nuk mund ta refuzoja. Të luash me një skuadër kampione, është gjë e madhe, ndaj dhe pa shumë hamendje zgjodha të luaj për Struga Trim Lum”.

Sa keni njohuri për kampionatin e Maqedonisë?

“Unë i njoh disa nga skuadrat këtu, për shkak të miqve të mi që kanë luajtur më parë në Maqedoni, kështu që di disa gjëra për kampionatin”.

Luani sulmues dhe nga ju kërkohen gola, premtoni një gjë të tillë për tifozët e Struga Trim Lum?

“Do të jap maksimumin për të ndihmuar ekipin me shënimin e golave, mirëpo mendoj se më e rëndësishme është që të fitojmë si skuadër dhe të luajmë futboll të mirë, por gjithsesi se jam i sigurtë se do të shënoj edhe gola dhe do ti gëzojë tifozët strugan”.

Njeh ndonjërin prej futbollistëve të Struga Trim Lum…si ju priti ekipi?

“Personalisht nuk njoh ndonjë lojtar këtu, por i njoh Besart Ibrahimin dhe Sava Radiçin, pasi më parë kam luajtur kundër tyre. Mikpritja ishte shumë e mirë, ndaj shpresoj të adaptohem shpejtë këtu në këtë qytet të bukur dhe të arrijmë bashkë rezultate të mira”.

PANORAMASPORT.AL