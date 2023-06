Berisha bën deklaratën e fortë: Ish-shefi i FBI-së tentoi që të eliminonte bashkë me opozitën

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e djeshme, ku tha se ish-shefi FBI-së Charles McGonigal u kontraktua për të eliminuar atë dhe opozitën shqiptare.









I ftuar në ‘Ora Neës’, Beriusha tha se opozita gjatë gjithë këtyre viteve, ka rënë pre e përpjekjes së paimagjinueshme për ta skajuar atë në një shkallë ekstreme.

Gjithashtu ai foli edhe për kreun PD-së ku theksoi se askush përveç demokratëve nuk ka të drejtë që tu caktojë kryetari.

“Kemi prova tashmë se njeriu më i fuqishëm i FBI-së u kontraktua për të eliminuar opozitën shqiptare.

Sikurse u provua edhe me aferën ruse dhe sanksionimin e Sali Berishës.

Opozita gjatë gjithë këtyre viteve, unë jam dëshmitar i përpjekjes së paimagjinueshme për ta skajuar atë në një shkallë ekstreme.

Donin ta përjashtonin me çdo kusht nga reforma në drejtësi, aq sa nxorën te dera e parlamentit me 15 të rinj të Sorosit bashkë me një ambasador për të protestuar kundër opozitës.

Gjithë çfarë unë kisha në dorë, kishim vetëm standardet e Venecias për reformën në drejtësi”, tha ai.

Berisha u shpreh se i gjithë skenari mafioz shqiptar dhe ndërkombëtar ishte drejtuar këto 2 vite kundër Sali Berishës.

Ai tha se askush përveç demokratëve nuk ka të drejtë që tu caktojë kryetarin demokratëve, ata duhet ta zgjedhin me votën e tyre të lirë.

“S’mund të jetë kurrë ajo sepse i gjithë skenari mafioz shqiptar dhe ndërkombëtar ishte drejtuar këto 2 vite kundër Sali Berishës për të shkatërruar opozitën. Opozitën e mban në këmbë vota e lirë e demokratëve.

Askush përveç demokratëve nuk ka të drejtë që tu caktojë kryetarin demokratëve, ata duhet ta zgjedhin me votën e tyre të lirë. Cilido ka të drejtë të sfidojë kryetarin e partisë së PD-së, nuk ka pengesa për këtë gjë. Unë jam pengesë për asgjësimin e opozitës shqiptare”, tha Berisha.

Berisha u shpreh se shpallja e tij non grata nga Britania u bë si një aferë korrupsioni e ambasadorit Allister, Veliajt, Bashës dhe Ramës.

Ai tha se një gjë të tillë do ta provojë me fakte dhe dokumente, të cilat paralajmëroi se do t’i publikonte shumë shpejt për publikun.

“E gjitha kjo është në aferë korrupsioni e Allister, Veliajt, Bashës dhe Ramës. Do ta provoj këtë gjë me fakte dhe dokumente. E kam shumë të lehtë të faktoj korrupsioni si një mekanizëm për të shkatërruar demokracinë. Unë si kryeministër dhe president kam rivendosur marrëdhëniet me Britaninë e Madhe.

Del një i korruptuar dhe mashtron qeverinë e tij për gjëra të pa imagjinueshme. Një organizatë kriminale me Fatjon Dautin me një njeri që nuk e kisha njohur kurrë në jetën time, një person që ka thyer selinë e PD-së në 8 janar. Nuk e dija se kush është. Do të dal shumë shpejt me dokumente dhe do të marrë një ankesë në rrugë zyrtare”, tha ai.