Festoi 27-vjetorin e lindjes, ish-banorja e ‘Big Brother Vip’ tregon nëse partneri i saj ishte i pranishëm: Kemi pasur ulje-ngritje në marrëdhënien tonë…

Ish-banorja e Big Brother VIP, Antonela Berisha ka festuar së fundmi 27-vjetorin e lindjes ku ka treguar nëse partneri i saj ka marrë pjesë në festën e saj.









Berisha për ‘Ftesë në 5’ tha se partneri i saj nuk ka qenë i pranishëm në festën e saj, ku tregoi se lidhja e tyre ka kaluar dhe ulje-ngritje si çdo raport tjetër.

“E lidhur jam, me ulje ngritje si të gjithë. Të gjithë ndahen e rilidhen prapë, por me të njëjtin person. Nuk ishte në festën e ditëlindjes”, tha ajo.

Lidhur me projektet e saj për karrierën, Antonela tha se së fundmi mund të ketë dhe një këngë të vetën, ku theksoi se do ti pëlqente një bashkëpunim me këngëtaren Ronela Hajatin.

“Mund të bëj dhe ndonjë këngë të re së shpejt, do më pëlqente një bashkëpunim me Ronela Hajatin”, tha ndër të tjera ajo.