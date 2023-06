Foto tronditëse/ Mbytja e anijes në Greqi, emigrantët mbi njëri-tjetrin në anije pak para se të fundosej

Fotot e varkës plot me emigrantë, para mbytjes në ujërat ndërkombëtare në Pylos, kanë dalë në dritë.









Tashmë janë konfirmuar 79 të vdekur, ndërsa shprehet frika se numri mund të rritet ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, 104 persona janë shpëtuar.

Shikoni fotot:

Më herët në lidhje me personat në bord, ata që janë shpëtuar, ata që janë gjetur të vdekur dhe numrin e të zhdukurve, zëdhënësi i Rojës Bregdetare, Nikos Alexiou tha: “Pjesa e jashtme e anijes ishte plot me njerëz, supozojmë e njëjta gjë edhe për pjesën e brendshme. Bëhet fjalë për disa persona, pa mundur të japim një numër të saktë. (…) Ajo që panë kolegët e mi kur shkuan në vendngjarje, dëshmon se anija ishte e mbingarkuar, pasi njerëzit ishin të ngjeshur në kuvertë. Një numër i saktë nuk mund të jepet me siguri, por numri është sigurisht shumë i madh”.

Video nga operacioni i shpëtimit

Njëzet e gjashtë persona janë shtruar në spitalin e Kalamatës me lëndime të lehta ose hipotermi, të gjithë janë meshkuj, të rinj dhe të moshës së mesme, sipas ERT. Shtatëdhjetë e tetë persona ndodhen në ambientet e rojes bregdetare dhe nesër (15/6) do të transferohen në një strukturë mikpritëse në Malakasa.

Trupat e gjetur ndodhen në një mjet lundrues të marinës dhe pritet të dërgohen në Korint për ekspertizë mjeko-ligjore. Në Autoritetin Portual të Kalamatës për t’u marrë në pyetje janë dërguar edhe tre persona.

Shikoni videon e mbërritjes së emigrantëve në Kalamatë

Sipas informacioneve të OJQ-ve, sinjali i dhënë në rojet bregdetare në orën 03:00 të orëve të para të së mërkurës (14/6) ka shqetësuar rreth 600 persona.

Në të njëjtën kohë, mundësitë për gjetjen e të mbijetuarve po ngushtohen, pasi sipas të njëjtave informacione, shumica e pasagjerëve ndodheshin në bagazhin e anijes, e cila u mbyt në pjesën më të thellë të Mesdheut, rreth 5 km nën sipërfaqen e deti. Sipas të njëjtave informacione, të cilat vijnë nga dëshmitë e të mbijetuarve, në vaskën e anijes ndodheshin kryesisht gra dhe fëmijë.

Të njëjtat rrëfime thonë se anija, e cila ishte nisur nga Tobruku i Libisë, lundroi për pesë ditë, gjë që nuk justifikohet nga distanca që kishte përshkuar.

Në zonë ka shkuar edhe presidentja e Republikës, Katerina Sakellaropoulou, ndërsa presidenti i Demokracisë së Re, Kyriakos Mitsotakis, i cili ka pasur komunikim telefonik me kryeministrin në detyrë Ioannis Sharma, ka shtyrë mbledhjen parazgjedhore të partisë në Patra. ishte planifikuar për këtë mbrëmje.

Sipas burimeve të protothema.gr, emigrantët që ndodheshin në anijen e peshkimit nuk dinin të notonin, ndërsa asnjë nga të shpëtuarit nuk kishte sjellë jelek shpëtimi.

Emigrantët – 104 prej të cilëve janë shpëtuar – të cilët ishin në bordin e anijes së peshkimit ishin nga Afganistani, Pakistani, Siria dhe Palestina.

Në vendngjarje po operojnë dy varka patrullimi, një roje shpëtimi i rojes bregdetare, një fregatë e marinës, shtatë anije që lundrojnë pranë saj, një helikopter i marinës dhe një mjet ajror pa pilot.

Frontex: Jemi thellësisht të prekur nga ngjarjet tragjike – Gati për të mbështetur autoritetet greke

me postimin e saj në Twitter, Frontexnënvizon se: “Jemi thellësisht të prekur nga ngjarjet tragjike që ndodhin në brigjet e Greqisë. Operacioni i kërkim-shpëtimit i koordinuar nga autoritetet greke është në vazhdim”.

“Aeroplani vëzhgues i Frontex ka pikasur anijen të martën, më 13 qershor në orën 09:47 dhe ka njoftuar menjëherë autoritetet kompetente”, shton Frontex dhe përfundon: “Ne jemi të gatshëm të mbështesim autoritetet greke në operacionin në vazhdim”.