Kancelari gjerman fillon numërimin mbrapsht për Euro 2024

Kancelari gjerman Olaf Scholz sot (14/6) shënoi fillimin e numërimit mbrapsht njëvjeçar për Euro 2024, një ngjarje që ai e përshkroi si një “lojë në shtëpi për Evropën”, ku mikpritësit shpresojnë se do të jetë një shembull i organizimit të qëndrueshëm.









Një vit ka mbetur për qendrën e kampionatit evropian të futbollit që rikthehet pas 34 vitesh në Gjermani (në vitin 1988 kishte triumfuar Holanda) e cila do të presë turneun nga 14 qershori deri më 14 korrik 2024 në 10 qytete pa kërkuar as ndërtimin e të rejave. fusha.

“Jam i lumtur që jemi të gjithë këtu për të filluar me entuziazëm, me besimin se gjithçka po shkon mirë dhe se do të arrijmë edhe rezultate të mira”, tha Olaf Solz.

Kancelarja, duke mbajtur lart një këmishë të zbukuruar me sloganin “një lojë në shtëpi për Evropën”, shoqërohej nga ministrja e Brendshme Nancy Feiser, presidenti i Federatës Gjermane të Futbollit (DFB) Bernd Neuendorf dhe drejtori i turneut Philipp Lahm ndër të tjera në kopshtin e kancelarisë dhe me trofe para tyre.

Gjermania ka një mori stadiumesh që organizojnë rregullisht ngjarje ndërkombëtare, nga Allianz Arena e Bayern Munich deri te Signal Iduna Park i Borussia Dortmund, dy prej të cilave do të riemërohen për turneun.

“Allianz Arena”, e cila gjatë turneut do të quhet “Munich Football Arena”, do të presë ndeshje për të dytin Euro radhazi, pasi ishte i vetmi stadium gjerman gjatë Euro 2020 të zgjeruar në vitin 2021 për shkak të pandemisë. Këlni, Shtutgarti, Frankfurti, Dyseldorfi, Hamburgu, Gelsenkirchen, Leipzig dhe Berlini do të jenë gjithashtu nikoqir i ndeshjeve vitin e ardhshëm.

“Ky do të jetë një kampionat evropian shumë i veçantë për meshkuj, sepse ne mund të zhvillojmë struktura që janë tashmë atje,” tha Soltz. “Kjo është diçka e veçantë, fakti që nuk duhet të ndërtosh gjithçka. Stadiumet janë aty, transporti publik mund të përballojë shifrat e mëdha,” shtoi ai.

Presidenti i DFB-së pa edhe përfitime të mëdha potenciale për klubet amatore: “Është e rëndësishme për lojën në Gjermani në tërësi. Ne priremi të fokusohemi shpesh te futbolli profesionist, por ky turne duhet të jetë i gjerë dhe specifik për 25,000 klubet që kemi në Gjermani. Ky entuziazëm duhet të transmetohet te amatorët”, tha Neuendorf.

Ky do të jetë turneu i parë i madh i futbollit në vend që nga Kupa e Botës 2006, e cila ndezi një valë emocionesh në të gjithë vendin. Më shumë se një milion njerëz u gjendën në zonat e tifozëve në të gjithë vendin për të parë ndeshjet.

Gjermania Perëndimore priti Kampionatin Evropian në vitin 1988. Finalja e turneut është më 14 korrik në stadiumin Olimpik të Berlinit.