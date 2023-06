Kush është modelja mahnitëse braziliane që ‘kërcënon’ romancën e Shakirës me Lewis Hamilton

Ndërsa Shakira u transferua përgjithmonë në Miami, duke lënë pas jetën e saj të vjetër, pas ndarjes me Gerard Pique dhe dukej gati për të bërë një fillim të ri me Lewis Hamilton, duket se një modele braziliane po “kërcënon” lumturinë e saj.









Së fundmi është përfolur se ylli kolumbian dhe shoferi britanik i F1 kanë nisur lidhjet. Mirëpo, deri më tani nuk dihet se sa “serioze” janë gjërat mes tyre.

Pak ditë më parë një publikim i revistës ‘People’ raportoi se mes tyre ka nisur një romancë e re, gjë e cila u konfirmua edhe nga burime pranë këngëtares.

“Flirti filloi disa javë më parë në Miami dhe vazhdon ende, ndërkohë që të dy i ndjejnë këto “flutura në stomak”, tha një burim nga ambienti i tyre.

JULIANA NALU Y SU NOVIO LEWIS HAMILTON, COMPARTIENDO EN LA ANTÁRTIDA, ENTRE AMIGOS.. ESTO SUCEDIÓ EN ENERO 2023 VÍSPERA DEL CUMPLE AÑOS DE HAMILTON. *

SON NOVIOS DESDE FINALES DEL 2019.. EN EL PRINCIPIO DEL 2019 EMPEZÓ LOS RUMORES DE TAN MARAVILLOSA RELACION. pic.twitter.com/Ik0ELYiHgD — Amalia (@Amalia32168292) June 13, 2023

Por siç rezulton, Shakira nuk është e vetmja grua në jetën e Lewis Hamilton. Disa postime që janë shfaqur në Twitter hamendësojnë se shoferi i F1 të jetë në lidhje edhe me modelen braziliane 25-vjeçare, Giuliana Nalou.

Ata të dy janë shfaqur edhe në të njëjtën kafene, ndërsa në janar spekulohet se kanë qenë bashkë në një xhakuzi me miq të përbashkët.

Kush është Juliana Nalu

Juliana Nalu është një modele e famshme nga Brazili. Ajo punon me shumë agjenci të famshme duke përfshirë Mix Models, MGM Models dhe Elite Model Management. Bukuroshja 25-vjeçare ka një prani dinamike edhe në Instagram, me rreth 1 milion ndjekës që e ndjekin. Sipas revistës “Latina”, Juliana Nalou e nisi karrierën e saj në moshën 19-vjeçare, pas një udhëtimi në Los Angeles, ku nënshkroi kontratën e saj të parë me “Elite”.

Vitin e kaluar, ajo bëri paraqitjen e saj të parë në Javën e Modës në Milano, në emër të markës ‘6PM’.

Shikoni fotot