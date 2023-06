Ndryshoni jetën tuaj brenda 72 orëve me ndihmën e këtij rregulli!

A kanë mbetur të paplotësuara disa nga ëndrrat e tua? Sa nga idetë e tua kanë mbetur të fshehura në ndonjë cep të mendjes tënde? Mos harroni, nuk është kurrë vonë për të realizuar ëndrrën që keni pasur 10, 20 apo më shumë vjet më parë!









Në psikologjinë moderne dhe pozitive është shfaqur një rregull i fuqishëm 72 orësh, ku thuhet se: “Nëse kemi një ide dhe duam ta realizojmë, duhet të fillojmë ta realizojmë brenda 72 orëve.”

Tre ditë ose 72 orë është afati i fundit kur duhet të ndërmerrni hapat e parë, madje edhe të vegjël: diskutoni idenë tuaj me një ekspert, bëni një plan skematik për realizimin e tij apo edhe kryeni kërkime.

Si të zbatohet rregulli 72 orësh?

Rregulli 72 orësh nuk do të thotë të nxitosh dhe të përpiqesh të realizosh planin tënd brenda 72 orëve. Qëllimi kryesor i këtij parimi është që të na ndihmojë të kalojmë nga faza e planifikimit në fazën e veprimit. Prandaj, ne automatikisht përqendrohemi tek suksesi në mënyrë të tillë që tashmë të fillojmë të ndërmarrim hapat e duhur dhe të jemi gati për të arritur qëllimin.

– Çfarë vështirësish më presin? Si do t’i përballoj?

Ky është hapi i parë për të zbatuar rregullin 72 orësh, pasuar nga faza e planifikimit. Në këtë fazë, ju duhet të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të jeni gati për të hyrë në të panjohurën.

Mendoni për planet tuaja, mendoni se si do ta realizoni idenë tuaj, do të konsultoheni me njerëz më me përvojë dhe do të shkruani gjithçka në letër.

Rregulli 72-orësh ka gjithashtu përfitime psikologjike. Ajo do t’ju lejojë të kapërceni pengesat dhe bllokimet e shumta që ndodhin gjatë fazës së planifikimit të aktiviteteve.

Nga ana tjetër, është e mundur të ketë dyshime mes atyre që duan të bëjnë një ndryshim të rëndësishëm të tipit “A jam mjaft i zgjuar?”; “A mund ta përballoj financiarisht?”; “Pse mendoj se mund ta bëj këtë nëse nuk kam qenë kurrë në këtë biznes më parë?” Emocionet shpesh përfshihen në procesin tonë të vendim-marrjes ose ndryshimit, por është e rëndësishme t’i mbajmë ato nën kontroll.

Nëse e kuptoni se emocionet negative lindin për shkak të frikës së largimit nga zona e rehatisë, atëherë duhet të punoni në zhvillimin personal dhe të rrisni vetëbesimin tuaj.