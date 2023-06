Operacioni i madh i shpëtimit të emigrantëve në Greqi- 78 të vdekur, 104 të mbijetuar

Ka marrë përmasat e një tragjedie të madhe mbytja në Pilos, në ujërat ndërkombëtare, e anijes së peshkimit me emigrantë të paligjshëm, pasi sipas të dhënave të fundit, numri i të vdekurve shkon në 78 dhe të shpëtuarit në 104, me informacionin se ka rreth 700 persona në bord.









Megjithatë, sipas një vlerësimi të Rojës Bregdetare, bazuar në përmasat e anijes, ajo mund të kishte me qindra njerëz, por jo 700.

Emigrantët e parë të shpëtuar mbërritën pak pas orës 12 të mesditës në Kalamata, me jahtin luksoz që i mori ata në portin e qytetit me informacionin se në bord ndodheshin të paktën tetë gra shtatzëna dhe disa fëmijë.

Sipas informacioneve të fundit janë kryer 22 evakuime, ndërkohë që është në proces identifikimi nga Departamenti i Posaçëm i Mjekësisë nga Fatkeqësitë e EKAV (ETIK-EKAV) i cili ka qenë në vendngjarje.

Pas një urdhri të Ministrisë së Shëndetësisë, Presidenti i EKAV-it, Nikos Papaevstathiou, shkoi me nxitim në Kalamata për të koordinuar operacionin për ofrimin e kujdesit shëndetësor për emigrantët e shpëtuar nga mbytja.

Në fakt, Presidentja e Republikës së Greqisë, Katerina Sakellaropoulou pritet të vizitojë zonën, ndërsa presidenti i Demokracisë së Re, Kyriakos Mitsotakis, i cili zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin në detyrë Ioannis Sharma, shtyu tubimin parazgjedhor të festa në Patra që ishte planifikuar për sot në mbrëmje.

Sipas informacioneve, emigrantët – 104 prej të cilëve janë shpëtuar – të cilët ndodheshin në bordin e anijes së peshkimit që u mbyt në rrethana të deritanishme të paqarta, ishin nga Afganistani, Pakistani, Siria dhe Palestina.

Përditësim i përhershëm Sharma për kushtet dhe shkaqet e tragjedisë

I përhershëm është përditësimi që kryeministri Ioannis Sharmas ka për kushtet dhe shkaqet e përmbysjes dhe fundosjes tragjike të një varke në ujërat ndërkombëtare të Mesdheut qendror perëndimor të Greqisë, e cila mori jetë njerëzish. të pasagjerëve të shumtë, në konsultim me autoritetet kompetente.

Sharmas mbikëqyri koordinimin e ministrive përkatëse në operacionet e shpëtimit, pritjes dhe trajtimit të të mbyturve, si dhe mbledhjen dhe identifikimin e viktimave.

Në të njëjtën kohë, siç raportoi për Agjencinë e Lajmeve Athinë-Maqedonase, komandanti i qarkut të 6-të shëndetësor, Yiannis Karvelis, i cili ndodhet në Kalamata, “ne kemi krijuar një klinikë të hapur në zonën e portit, ku ata që kanë nevojë për kujdesje”.

Njëkohësisht ai theksoi se “përveç spitalit të Kalamatës, janë vënë në gatishmëri edhe spitalet e Qiparisisë, Spartës dhe Tripolit, ndërsa një numër i madh autoambulancash të EKAV nga prefekturat fqinje, si dhe nga Athina kanë mbërriti në kryeqytetin Mesinian”. Gjithashtu, Yiannis Karvelis deklaroi se “në magazinat e vjetra të portit të Kalamatës tashmë është krijuar një zonë akomodimi i përkohshëm për emigrantët, deri në marrjen e vendimit për lëvizjen e emigrantëve”.

Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë së Kalamatës, Thanasis Vasilopoulos, tha për APE-MPE se “Bashkia ka hapur hapësirën që ekziston në portin e qytetit, ndërsa ka siguruar në bashkëpunim me njësinë rajonale që dyshekët, batanijet dhe se duhet diçka tjetër”. Ai po ashtu ka deklaruar se “janë vendosur ujësjellës, tualete kimike, dushe, çadra, ndërsa tashmë ka mobilizim për përgatitjen dhe shpërndarjen e ushqimeve për mërgimtarët”. Dy automjete të Departamentit të Mjekësisë Speciale për Fatkeqësitë e EKAV- it (ETIK-EKAV) me mjekë dhe shpëtimtarë kanë shkuar nga Athina për të ndihmuar në renditjen dhe transportin e të shpëtuarve, ndërsa 10 autoambulanca me shpëtimtarë dhe mjekë EKAV janë vendosur në port.

Misteri i rrugës dhe fundosja

Anija, e cila ishte nisur nga Tobruku i Libisë, lundroi për pesë ditë në mot të mirë derisa arriti në pikën ku u mbyt.

Të martën pasdite, ajo u afrua nga një varkë Frontex dhe gjithashtu nga roja bregdetare dhe iu ofrua ndihmë emigrantëve pasi varka ishte plot, siç u konstatua edhe nga një dron i Frontex që fluturoi në vendngjarje. Sipas informacioneve, personat në bord kanë refuzuar ndihmën e ofruar dhe kanë deklaruar se duan të vazhdojnë udhëtimin drejt Italisë.

Sipas burimeve të protothema.gr, emigrantët që ndodheshin në anijen e peshkimit nuk dinin të notonin, ndërsa asnjë nga të shpëtuarit nuk kishte sjellë jelek shpëtimi.

Ajo që ka bërë përshtypje është se si trafikantët e çuan mjetin lundrues në pjesën më të thellë të Mesdheut kur u mbyt, ndërkohë që zona nuk është në rrugën e zakonshme për në Itali.

Dëshmitë thonë gjithashtu se teksa anija po lundronte me lundrim absolut, papritur ka pasur një goditje majtas dhe më pas djathtas dhe ka pasuar fundosja e anijes së peshkimit.

Ngjarje të ngjashme nga e kaluara kanë treguar se goditje të tilla shkaktohen nga përleshjet midis banorëve që rezultojnë në zhvendosje të ngarkesës.

Këto dëshmi, në fakt, ngrenë dyshime për mundësinë që kontrabandistët e emigrantëve t’i kishin mbyllur emigrantët në gropa për të pasur kontrollin e plotë të varkës.