3 barëra që mund të zvogëlojnë dhimbjet tuaja menstruale, sipas ekspertëve

Është e pamohueshme që acarimi, luhatjet e humorit dhe ngërçet e dhimbshme vendosin një sasi të madhe stresi në trupin dhe mendjen tuaj. Në fakt, për shkak të dhimbjeve të menstruacioneve, shumë njerëz e kanë shumë të vështirë të kryejnë edhe detyrat më elementare të përditshme.









Xhenxhefili:

Lehtësisht i aksesueshëm në treg, xhenxhefili përdoret nga njerëzit për të shijuar ushqimin dhe për të trajtuar një sërë sëmundjesh. Kjo erëz mund të lehtësojë dhimbjen e menstruacioneve, të cilat shkaktohen nga një tepricë e prostaglandinave. Konsumimi i xhenxhefilit ndihmon në uljen e shqetësimit dhe sekretimit të menstruacioneve

Majdanozi:

Ka reputacion për rregullimin e ciklit menstrual dhe lehtësimin e dhimbjeve. Majdanozi përmban shumë magnez, një relaksues natyral që mund t’ju ndihmojë të largoni dhimbjet menstruale. Ai gjithashtu përmban shumë hekur, kalcium dhe vitaminë B. Gratë zakonisht ankohen për fryrje dhe mbajtje uji gjatë periodave. Ato mund të lehtësohen edhe nga majdanozi falë cilësive të tij pastruese.

Kopër:

Për shkak të karakteristikave të tij anti-inflamatore, kopër mund të jetë në gjendje të lehtësojë shqetësimin tuaj të menstruacioneve duke relaksuar muskujt e mitrës. Gjithçka që duhet të bëni për të lehtësuar dhimbjet torturuese menstruale është të shtoni farat e koprës në një filxhan me ujë të nxehtë. Më pas shtoni mjaltë dhe konsumojeni tri herë në ditë. Kjo do të kontrollojë gjakderdhjen dhe do të zvogëlojë shqetësimin e menstruacioneve./ Revista Psikologji