Ajo u paralizua kur ishte shtatë javëshe. Sot ajo nuk ecën, por kërcen pa asnjë ndihmë

Një video e një vajze të vogël duke kërcyer po bën xhiron e internetit. E ndërsa vetëm kjo mund të jetë një imazh i bukur, historia e protagonistes e bën atë edhe më prekëse.









Vogëlushja që do ta shihni në videon e mëposhtme, të cilën e gjetëm në faqen e Facebook- ut “Vallja i pranon të gjithë”, ecën me vështirësi dhe vetëm me ndihmën e një lloj mbështetjeje, por lëviz me karrocë. Megjithatë, kjo nuk e pengon atë të kërcejë si dhe njerëzit që kërcejnë prej vitesh.

Në fakt, në klipin disa minutësh e shohim të ngrihet nga karrigia me rrota, të lë mënjanë bastunin që përdor për mbështetje dhe të kënaqet me lëvizje kërcimi që do të bënin xhelozë edhe profesionistët.

Sipas asaj që lexojmë në mbishkrimin e videos, vogëlushja në moshën shtatë javore iu nënshtrua një operacioni shumë të rëndë, i cili e la të paralizuar. Megjithatë, asaj i pëlqen të kërcejë dhe siç shkruan nëna sipër videos, “Ajo kishte menduar të kërcente. Asgjë nuk e ndalon këtë balerin liliputian”. Videoja me figurat dhe hapjet e saj konfirmon fjalët e saj.

Komentet poshtë videos inkurajojnë vogëlushen dhe nxjerrin në pah punën e mirë që po bëjnë prindërit e saj.