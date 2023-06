Kevin Spacey, gati për t’u rikthyer në aktrim: Për 10 vjet ata do të kujtojnë punën time, jo akuzat

Kevin Spacey ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar ndërsa gjyqi i tij për akuzat për sulm seksual vazhdon.









Aktori i Hollivudit në një intervistë që ka dhënë për një revistë ka thënë se pret të punojë pothuajse menjëherë nëse shpallet i pafajshëm dhe se këto akuza nuk kanë rëndësi, pasi puna e tij do të mbetet e pashlyeshme.

Spacey foli për “ZEITmagazin”, ku ai foli për rezultatin e gjyqit të vitit 2022 që përfshin aktorin Anthony Rapp, si dhe gjyqin e tij të ardhshëm, i cili do të fillojë më 28 qershor në Londër, në të cilin Spacey akuzohet për sulm seksual nga tre burra të ndryshëm. Në intervistë, Spacey la të kuptohet se ka plane që mund ta shohin atë të punojë përsëri, në varësi të rezultatit të gjyqit.

Kevin Spacey Says People Are “Ready to Hire Me” If He Is Found Not Guilty in U.K. Sexual Assault Trial https://t.co/btS4dXkKnU — The Hollywood Reporter (@THR) June 14, 2023

“Unë e di se ka njerëz që tani janë gati të më punësojnë në momentin që unë të çlirohem nga këto akuza në Londër”, tha ai, duke shtuar: “Në momentin që ndodh, ata janë gati të ecin përpara”.

Komentet e Spacey erdhën vetëm disa ditë përpara se ai të ishte planifikuar të paraqitej në Gjykatën e Magjistraturës së Westminsterit në Londër më 16 qershor.

63-vjeçari u akuzua qershorin e kaluar për katër akuza për sulm seksual ndaj tre burrave, duke përfshirë shkaktimin e një personi për t’u përfshirë në aktivitet seksual depërtues pa pëlqim. Akuzat lidhen me dy akuza për sulm seksual kundër një burri në mars 2005 në Londër, me një viktimë të dytë të supozuar në gusht 2008 dhe akuzën e fundit që përfshin një viktimë të tretë të supozuar në një incident të prillit 2013 në Gloucestershire, sipas Zyrës së Prokurorit Publik të Londrës.

Duke iu përgjigjur akuzave, Spacey tha në një deklaratë se: “Ndërsa jam i zhgënjyer me vendimin e tyre për të vazhduar, do të paraqitem vullnetarisht në Angli sa më shpejt të jetë e mundur dhe do të mbrohem kundër këtyre akuzave, të cilat jam i sigurt se do të provojnë pafajësinë time”.

Kevin Spacey on sex assault accusations: ‘In 10 years, it won’t mean anything’ https://t.co/i47WpuB0Fj pic.twitter.com/Qkh5wxrMcL — New York Post (@nypost) June 15, 2023

“Është një kohë kur shumë njerëz kanë shumë frikë se nëse më mbështesin mua, ato do të zhbëhen”, shpjegoi Spacey për ZEITmagazin se si akuzat kanë ndikuar në karrierën e tij.

“Në momentin që zbatohet shqyrtimi, këto gjëra shemben”, argumentoi ai. “Kjo është ajo që ndodhi në gjyqin e Rapp dhe kjo është ajo që do të ndodhë në këtë rast”.

Edhe pse aktori i njohur nuk e parashikon që do të arrijë të pastrojë reputacionin e tij në media, ai duket se beson se skandali nuk do të ndikojë në trashëgiminë e tij, siç theksoi gjatë intervistës së tij: “Pas 10 vitesh nuk do të thotë asgjë. Puna ime do të jetë më e gjatë se unë, dhe kjo është ajo që ata do ta mbajnë mend”.

Netflix gjithashtu ndau rrugët me Spacey pas akuzave dhe la në sirtar filmin e tij “Gore”. Christopher Plummer e kishte zëvendësuar edhe në filmin “All the Money in the World”.

Spacey përballet me 12 akuza për shkelje seksuale në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me incidentet e supozuara midis 2001 dhe 2013. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat.