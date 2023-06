Kjo është historia e vërtetë e mercenarëve ‘Wagner’, si grabisin ar dhe diamante në Afrikë

Grupi Wagner filloi si një grup parashtetëror i vogël sekret, por vitet e fundit ka evoluar në një kartel global lufte, i cili nën drejtimin e Yevgeny Prigozhin grabit ar, diamante dhe burime natyrore duke avancuar interesat strategjike të Kremlinit, duke qenë “fytyra” “e pushtimit” rus të Ukrainës.









Në dokumentarin e Wall Street Journal, “Shadow Men: Inside Wagner, Russian’s Secret War Company”, në 40 minuta, ne ndjekim zhvillimin e grupit Wagner, nga një biznes i vogël i dhënies me qira dhe shitjes së armëve në vendet afrikane dhe të Amerikës Latine, në një rrjet i gjerë biznesesh që përfshin katër kontinente.

Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare dhe ish-mercenarët analizojnë strukturën dhe funksionimin e organizatës

Në një analizë të shkurtër por gjithëpërfshirëse të marrëdhënieve dhe sekuencës së akteve kriminale, John E. Smith, ish-drejtor i “Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja” të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara (OFAC), shpjegon se si grupi Wagner, përmes një rrjeti “kompanitë bashkëpunuese”, pastron para dhe lidhet drejtpërdrejt me Kremlinin: “Wagner nuk është aspak i ngjashëm me atë që amerikanët mendojnë si një “kompani ushtarake private”. Wagner punëson mercenarë që masakrojnë dhe përdhunojnë civilët, shfrytëzojnë dhe plaçkitin burimet natyrore dhe transferojnë shumë nga fitimet prej tyre në Kremlin. Paratë kthehen në Kremlin përmes një rrjeti kompanish dhe mund të përdoren për të paguar rroga, armë, për të mbuluar të gjitha nevojat e një ushtrie, por ato para nuk vijnë nga shteti rus”.

Ai e krahason të gjithë procesin me një lojë ‘mace-miu’ për Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë e tjera që përpiqen ta kontrollojnë atë, pasi sa më shumë të sanksionojnë rrjetin e kompanive të Wagner, aq më shumë skema të reja korporative do të krijohen për të shmangur ato sanksione.

Kryengritja e Donbasit e vitit 2014

Duke u kthyer në vitin 2014 dhe Kryengritja e Donbasit, dhe në kontrast të plotë me deklaratat e Presidentit Putin se Rusia nuk ka dërguar trupa dhe se kryengritja nxitet vetëm nga vendasit, shumë grupe të vogla paraushtarake pa identifikues shteti në uniformat e tyre, ata bëjnë pamjen e tyre. Organizata e vogël dhe ende relativisht e panjohur paraushtarake Wagner është atje.

Sipas dëshmisë së Gleb Irisov, një ish-oficer i Forcave Ajrore Ruse, i cili ishte në Donbas në verën e vitit 2014 si anëtar i një misioni të ndihmës humanitare, ai thotë se ka qenë dëshmitar i “shumë rasteve kur civilët nuk mund të shpjegonin disa ushtarakë dhe krime kundër popullatës vendase”, ndërsa theksoi se kishte konfuzion të madh se kush ishte përgjegjës për këto sulme.

Dëshmia e tij qëndron në kontrast të plotë me narrativën qeveritare të separatistëve pro-rusë që kishin mbështetjen e shtetit rus: “Kishte shumë aktivistë vendas që u bënë udhëheqës të grupeve ushtarake lokale në ato ditë. Megjithatë, ky nuk ishte qëllimi i rusëve, ata nuk ishin të interesuar të kishin asnjë lloj lideri të vërtetë. Të gjithë këta njerëz mund të bëhen të pakontrollueshëm për regjimin e Putinit. Kështu ata u vranë, një nga një, në rrethana të pacaktuara”.

Në Siri në anën e rusëve

Në vitin 2015, Marat Gabidullin, një veteran i Forcave Ajrore Ruse dhe ish-truproja u bashkua me Grupin Wagner dhe u gjend në Siri duke luftuar me trupat ruse, duke mbështetur presidentin Bashar al-Assad. Dëshmia e tij, siç e regjistroi ai në kujtimet e tij, largon çdo dyshim për ditët dhe veprat e Grupit Wagner, ekzistencën e tij dhe çdo lidhje me Kremlinin, që më parë ishte mohuar vazhdimisht nga Prigozhin dhe Putin.

“Grupi Wagner fillimisht u krijua dhe u përdor si një instrument i luftës jokonvencionale për të krijuar kushte të dyshimit të arsyeshëm. Që atëherë ka kaluar nëpër rilindje dhe transformime”, thotë Gabidullin. Megjithatë, përfshirja e grupit Wagner në luftën siriane shënon edhe fillimin e një aktiviteti të ri për të: shfrytëzimin e burimeve të pasurisë së vendeve të treta, në këmbim të armëve dhe një ushtrie mercenarësh. “Kontrata jonë ishte me kompaninë Europolis me një pagë prej 80 mijë rubla për një muaj qëndrim në qendrën e stërvitjes dhe 8 mijë rubla për çdo ditë që ishim në një zonë luftimi”, thotë një ish-mercenar. E njëjta kompani, Evropolis, megjithatë mori përsipër mbrojtjen e puseve të naftës në vend, në këmbim të 25% të prodhimit të tyre, me një fitim të madh për Rusinë.

Dhe dhuna nuk ka fund. Abdullah Ismail, flet për torturat dhe vrasjen e vëllait të tij Mohamedit, i cili gjatë përpjekjes për të dezertuar u kap nga paraushtarakët rusë. “Gjurmët e tij u zhdukën, babai ynë e kërkonte në burgje dhe spitale, deri sa doli video e torturës dhe vrasjes së tij. Unë ende kam frikë për jetën time dhe jetoj i fshehur, që të mos më ndodhë ajo që i ndodhi vëllait tim”.

Lufta në Siri vazhdon me një kosto të madhe, por edhe me një fitim të madh pasi Grupi Wagner përmes kompanive të reja vazhdon të marrë një pjesë gjithnjë e më të madhe të fushave të naftës në vend. Në fushën e betejës, megjithatë, ai përballet me humbje të mëdha, të cilat megjithatë nuk cenojnë prestigjin e vendit, pasi ai ende mohon ekzistencën e ushtrisë mercenare. “Tani po luftonim vetëm për jetën tonë”, rrëfen Marat Gabidullin, “e kishim lënë pas luftën, u tërhoqëm duke numëruar humbje të mëdha”. Prandaj, Gleb Irisov, i cili po fluturonte me avion zyrtar ushtarak rus mbi zonën e pusit të naftës Conoco ku po zhvilloheshin luftimet, identifikoi grupin ushtarak Wagner, i cili përdori të gjitha burimet e ushtrisë zyrtare ruse.

Operacionet në Afrikë

I njëjti model ka filluar të shfaqet në vende të tjera, kryesisht ato afrikane me trazira në brendësi, ose ish-kolonitë franceze me trupa franceze tani të kufizuara në territoret e tyre. Rasti i Republikës së Afrikës Qendrore është tipik. Në janar 2018 kompania Sewasiguron siguri për zyrtarët e qeverisë, në këmbim të shfrytëzimit të minierave të vendit, ku kryesorja është miniera Ndassima, të cilën e kthen në një zonë industriale të minierave të arit, duke hedhur poshtë kompaninë menaxhuese të Axmin deri atëherë, si dhe organizatën lokale të opozitës. UPC që e shfrytëzoi atë. Nga njëra anë, propaganda pro-ruse, nga ana tjetër, mizoritë si masakra në fshatin Boyo, përbëjnë përsëri të njëjtin skenar fitimprurës me miliona dollarë që kthehen përmes Wagner në Rusi, me qëllimin përfundimtar të ri financimin e luftës në Ukrainë.

Rekrutimi i të burgosurve

Me luftën e Ukrainës në lulëzim të plotë dhe paaftësinë e Rusisë për të kapur Kievin, aktivitetet e Grupit Wagner, kryesisht në sektorin paraushtarak, kanë filluar të dalin në dritë. Për të kompensuar humbjet e rënda, nis rekrutimi i të burgosurve në këmbim të amnistisë së tyre. Me shpejtësi deri në maj 2023 dhe pas një dekade operacionesh të fshehta, videot e zbuluara tregojnë Yevgeny Prigozhin jo vetëm duke rekrutuar, por duke nisur një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare Ruse duke kërkuar municion për ushtarët e tij, pasi tashmë ka siguruar pozicionin e tij të pushtetit. Evolucioni i Grupit Wagner nuk mund të parashikohet, por një mekanizëm i tillë i vendosur dhe fitimprurës vështirë se do të zhduket.