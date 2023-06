Komitet i posaçëm kundër racizmit, FIFA i jep detyrën kryesore Viniciusit

Futbollisti i Real Madridit, Vinicius Zhunior do të drejtojë një komitet të posaçëm kundër racizmit.

Lajmi është bërë i ditur nga presidenti i FIFA-s, Xhiani Infantino.

Komiteti do të jetë i përbërë nga lojtarë dhe të deleguar për të sugjeruar dënime më të ashpra për sjelljet raciste dhe diskriminuese në futboll.

Sulmuesi brazilian ka qenë shpesh objekt i shprehjeve dhe qëndrimeve raciste nga tifozët.

FIFA President Gianni Infantino has met with @vinijr, the @CBF_Futebol squad and its President Ednaldo Rodrigues and sent a powerful message around discrimination in football, while confirming a task force that will work with FIFA to make specific recommendations.

— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2023