Projektligj për ‘Arbitrazhin’ nga qeveria/ Besmir Beja për Panorama TV: I jep zgjidhje mosmarrëveshjeve mes bindëseve në vend! Vendimi do jepet në ‘Apel’

Drejtori i Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë, Besmir Beja në një intervistë për Panorama TV ka komentuar draft propozimin e qeverisë për “Arbitrazhin” brenda republikës dhe jashtë saj, ku tha se kjo e fundit do të jetë një formë zgjidhje mosmarrëveshje.









Beja tha se vendi ynë ka rregulla për zgjidhjen e çështjeve me Arbitrazh, ku kryesisht komuniteti i biznesit do të mund ta përdorë këtë ligj për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe se do të jetë Gjykata e Apelit ajo e cila do të luajë rolin e saj për njohjen dhe zbatimin.

Pjesë nga biseda:

“Arbitrazhi është një formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, palët mos të jenë peng e procedurave ligjore. Çështjet në Arbitrazh janë më tepër të natyrës tregtare. Marrëveshja mund të jetë e çfarëdoshme.

Qeveria vjen me një draft për Arbitrazhin pas çështjes Becchetti, a i penalizon palët e treta?

Nisma është e hershme, ka filluar në 2019 kërkon bashkëpunim dhe pëlqimin e të gjithë palëve të interesuara. Të gjitha palët e interesit janë bërë pjesë e propozimit, nisma nuk e prek çështjen e Becchetti zgjidh vetëm çështjet kombëtare. Palët zgjedhin vendet e ndryshme për procedurat e Arbitrazhit, ky ligj nuk rregullon vetëm çështjet që zhvillohen në Shqipëri. Kur palët zgjedhin që mosmarrëveshjet do të zgjidhen në vendin tonë. Është ligj i rëndësishëm, Shqipëria ka rregulla për zgjidhjen e çështjeve me Arbitrazh, pra ne përmes këtij ligji i japim mundësi komunitetit të biznesit për ta përdorur si instrument për të zgjidhur mosmarrëveshjet.

Kemi rregulla që duhet të ndjekë një vendim i arbitrazhit për t’u zbatuar në Shqipëri. Do të jetë Gjykata e Apelit që do luajë rolin e saj për njohjen dhe zbatimin.

Modeli ku jeni bazuat?

Ka një ligj ku jemi bazuar që përdoret dhe nga vendet e afërta me ne Kosova e Serbia, kemi marrë në konsideratë dhe Italinë e Francës, jemi përpjekur të gjejmë dispozitat më të mira që mund të zbatohen në vendin tonë. Me hyrjen në fuqi të ligjit, mund të zbatohet.