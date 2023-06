Spalletti largohet nga Napoli, Rudi Garcia merr drejtimin epikin

Luciano Spalletti është larguar nga posti i trajnerit të Napolit.

Spalletti drejtoi Napolin në fitimin e titullit në Serie A pas 33 vjetësh, por sot është larguar zyrtarisht nga pozita e trajnerit.

E vendin e tij e ka zënë Rudi Garcia, i cili edhe është zyrtarizuar nga klubi Italian.

Garcia më herët ka drejtuar skuadrat si Roma e Lille, kurse së fundmi kishte qenë trajner i Al-Nassr në Arabinë Saudite.

BREAKING: Rudi Garcia has been appointed as new Napoli head coach, he replaces Spalletti with immediate effect.

