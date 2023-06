Tensionet Prishtinë-Beograd/ Deklarata e fortë e ekspertit të sigurisë: Nëse Kosova do të sulmohej, 100 aeroplanë do të mbulonin Serbinë

Situata në Veriun e Kosovës vijon të jetë e tensionuar, pasi serbët kundërshtojnë që në krye të komunave të vendosen kandidatët e zgjedhur përmes votës. Ditën e djeshme, tre pjesëtarë të Policisë së Kosovës, u rrëmbyen nga focat speciale serbe dhe kjo gjë ka sjellë frikën se situata mund të përshkallëzohet.

I ftuar në “Atv”, eksperti i sigurisë, Agim Musliu, deklaroi se nëse Serbia do të sulmonte Kosovën, për 2 orë 100 aeroplanë do të mbulonin Serbinë.









Eksperti Musliu gjithashtu theksoi se Serbia nuk do të kishte më kurrë ushtri, nëse Vuçiç “në një çmenduri ekstreme të fundit” do të ndërmerrte këtë akt.

Agim Musliu: Nëse sulmohet Kosova, në një çmenduri ekstreme të fundit të Vuçiç, atëherë 40 aeroplanë F16C prej Acianos nisen momentalisht, 40 aeroplanë 35A nisen njëkohësisht, domethënë 80 aeroplanë. 20 eurofighters të Italisë që janë në kuadër të NATO-s nisen menjëherë. Brigada e 82 e parashutistëve amerikanë niset menjëherë.

Brigada e parashutistëve italianë që është në kuadër të NATO-s, niset menjëherë.

Domethënë kjo brenda 2 orëve. Brigada e 5-të e motorizuar nga Bari niset menjëherë.

I duhet 7-8 orë derisa të mbërrijë. Brenda 2 orëve Serbia nuk do të ketë më ushtri kurrë asnjëherë, Le ta provojë e të bindet. Për dy orë do të ketë 100 aeroplanë mbi kokë, nuk do ti punojë më asgjë.

Asnjë mjet komunikues, apo gjurmues që bllokohen nga kryqëzorët amerikanë të NATO-s.

Pothuajse as ora në dorë nuk do t’iu punojë. Brenda2 orëve do të ketë mbi kokë 100 aeroplanë dhe brigadat e parashutistëve, të cilët asgjësojnë të gjitha trupat në terren.

Le ta provojë gënjeshtari Vuçiç edhe këtë osiadën e fundit dhe do të mbetet kurrë asnjëherë nuk do të ndërtojë më ushtri.