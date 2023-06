Çfarë duhet të bëni? Mendoni lutjen për Hënën e re të qershorit

Vera nuk është ende në kulmin e saj, sidomos këto ditë me shi që na rikthejnë edhe një herë në kohë vjeshte, por këto ndryshime jo të pritshme për sezonin e ngrohtë, do të kulmojnë me hënën e re, më 18 qershor. Hëna e re e qershorit në Binjakë do të ketë ndikim tek të gjithë. Kjo periudhë e parë e verës na shtyn të hetojmë, eksplorojmë dhe të kalojmë kohë me rrethin tonë të ngushtë.









Hëna e re ndodh kur ana e errët e Hënës përballet me Tokën, duke i dhënë asaj një pamje të padukshme. Sipas astrologjisë, kjo fazë është një rivendosje totale – një moment që është i pjekur për të nisur projekte të reja, manifestime dhe pushim shumë të nevojshëm. Ndërkohë, Hëna e re e qershorit përkon me një periudhë gjatë së cilës të gjithë kemi nevojë të ndihemi më energjikë.

Besohet që fazat e Hënës kanë ndikuar në ndërtimin e gjërave të reja, kështu që duhet të bëni kujdes me gjërat që do të bëni gjatë kësaj kohe. Sa herë që është Hënë e re, astrologët këshillojnë fokus në gjërat që do të ndryshosh në këtë moment të jetës. 18 qershori, këtë vit, është dita që përkon me Hënën e Re, ndaj në një ditë të tillë ndryshimet janë të rëndësishme.

Çfarë duhet të bësh?

Në këtë fazë, Hëna nuk është e dukshme për shkak se është e vendosur në mes të Tokës dhe Diellit, ndaj nuk është e këshillueshme të prisni flokët. Nuk rekomandohet si periudhë e favorshme për prerjen e flokëve, pasi kjo fazë e Hënës konsiderohet si një fazë e dëmshme, ku ndodh dobësimi i fibrave të flokëve dhe rënia e tyre.

Bëj një listë me gjërat e reja, të cilave do t’u japësh përparësi. Nëse hyn Hëna e re, diçka e re duhet të zërë vend patjetër tek ty. Mund të blesh syze të reja, por edhe shtëpi të re.

– Pasi të kesh plotësuar listën, ndiz një qiri dhe lëre të digjet deri në fund. Nëse e ke edhe gurin e fatit, lëre pranë qiririt që digjet. Pastaj, kërkoji universit tri dëshira:

“I kërkoj universit të më sjellë dashuri në jetë”

“I kërkoj universit të më përmirësojë financat”

“I kërkoj universit të më sigurojë një pozicion të ri në karrierë …” etj.

– Ji specifike në gjërat që kërkon të arrish dhe në dëshirat që do të shprehësh.

– Përsëriti dëshirat që ke me zë të lartë tri herë. Lëri qirinjtë të digjen deri në fund. Pastaj kryqëzo gishtat dhe lutu që gjithçka ke dëshiruar të të realizohet.

– Ruaje listën ku ke shënuar dëshirat deri në Hënën e Re të muajit të ardhshëm (8 tetor), por bëj të pamundurën që t’i përmbushësh dëshirat që ke shkruar. Mund të gjesh në to disa prioritete që i ke vënë vetes në fillim të vitit.

Nuk është e sigurt që kjo lloj “magjie” funksionon, por astrologët besojnë se në 75 për qind të rasteve, ajo që ne shkruajmë në listë, ndodh. Ata besojnë se kjo është magji e pastër që, kur e dëshiron me gjithë zemër, realizohet. Megjithatë, me rëndësi është fakti që veprimet tona ndryshojnë çdo ditë dhe ndryshimi është një fenomen i mrekullueshëm që të gjithë e duam dhe e kërkojmë. Dita e Hënës së Re është një ditë në të cilën të gjitha angazhimet e reja marrin tjetër kah. Në ditë si kjo, edhe mrekullitë janë të mundura.