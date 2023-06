Itali/ Sulmohen me thikë dy vëllezër shqiptarë

Dy vëllezër shqiptarë janë sulmuar me thikë në mes të rrugës në Itali nga një i ri. Të plagosurit janë të moshave 27 dhe 29 vjeç.









Ngjarja ka ndodhur sot në zonën e Podenones.

Ata kanë qenë duke ecur përgjatë rrugës bregdetare kur janë sulmuar me thikë nga një i ri. Njëri prej tyre u transportua në spital me helikopter me plagë në bark, ndërsa tjetri kishte plagë në kokë.

Deri më tani nuk dihen shkaqet, sakaq autoritetet italiane pohojnë se janë duke punuar për identifikimin dhe kapjen e autorit.