KUALIFIKUESET “EURO 2024”/ Startojnë të gjitha sfidat, Franca e nis direkt me gol (VIDEO)

Përfaqësuesja e Kosovës do të presë në shtëpi Rumaninë, sfidë e vlefshme për Grupin I. “Dardanët” kanë grumbulluar vetëm 2 pikë në dy ndeshje dhe tashmë duan fitoren për të besuar në ëndrrën europiane. Po në këtë grup, Zvicra do të luajë në transfertë me Andorrën, ndërsa Bjellorusia do të presë Izraelin.

Në Grupin B, Franca do të luajë një transfertë të lehtë përballë Gjibraltarit, ku shanset për të ndodhur ndonjë surprizë janë thuajse zero.

Në Grupin C, Anglia kërkon të ruajë ritmin e fitoreve, me transfertën përballë Maltës. Po ashtu në këtë grup, Maqedonia e Veriut do të presë Ukrainën.

GRUPI B

GJIBRALTAR 0-1 FRANCË

3′ Zhiru

GOLI I ZHIRUSË

GREQI 0-0 IRLANDË

GRUPI C

MALTË 0-0 ANGLI

MAQEDONI E VERIUT 0-0 UKRAINË

GRUPI D

LETONI 0-0 TURQI

UELLS 0-0 ARMENI

GRUPI H

FINLANDË 2-0 SLLOVENI (E PËRFUNDUAR)

DANIMARKË 0-0 IRLANDË E VERIUT

SAN MARINO 0-0 KAZAKISTAN

GRUPI I

KOSOVË 0-0 RUMANI

ANDORRA 0-0 ZVICËR

BJELLORUSI 0-0 IZRAEL

FORMACIONET ZYRTARE:

GRUPI B

GJIBRALTAR – FRANCË

GREQI – IRLANDË

GRUPI C

MALTË – ANGLI

MAQEDONI E VERIUT – UKRAINË

GRUPI D

LETONI – TURQI

UELLS – ARMENI

GRUPI H

DANIMARKË – IRLANDË E VERIUT

SAN MARINO – KAZAKISTAN

GRUPI I

KOSOVË – RUMANI

ANDORRA – ZVICËR

