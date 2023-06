Përditësimi më i ri i “WhatsApp” do ta bëjë aplikacionin edhe më praktik për përdoruesit e saj!

Aplikacioni i njohur i mesazheve, WhatsApp, po nxjerr një veçori të re të quajtur “video messages” si në iOS ashtu edhe në Android. Ky zhvillim i ri synon të përmirësojë komunikimin duke i lejuar përdoruesit të dërgojnë dhe të marrin video mesazhe brenda aplikacionit, kjo do të thotë që përdoruesit tani mund të regjistrojnë dhe dërgojnë video direkt përmes platformës, ashtu siç do të bënin me audio mesazhet ose mesazhet me tekst.









Në vend që të dërgojnë një mesazh të gjatë ose të mbështeten vetëm në foto, përdoruesit tani mund të kapin dhe ndajnë përvojat e tyre me miqtë dhe familjen në një mënyrë më dinamike dhe personale. Megjithatë, ajo që duhet kuptuar është se video-mesazhi do të zgjasë vetëm 1 minutë.

Funksioni i mesazheve video është jashtëzakonisht i lehtë për t’u përdorur. Gjithçka që duhet bërë është thjesht të hapni bisedën, të prekni ikonën e kamerës në fund të ekranit dhe të kaloni në video. Nga atje, njerëzit mund të fillojnë të regjistrojnë mesazhin e tyre video, qoftë ky një përditësim i shpejtë apo një moment qesharak. Pasi të jetë regjistruar, thjesht trokitni lehtë mbi butonin e dërgimit dhe mesazhi video do ti dërgohet marrësit.

Në vend që të mbështeten vetëm në fjalë, përdoruesit tani mund të shprehen më plotësisht përmes video mesazheve.

Prezantimi i mesazheve video nga whatsApp në versionet beta të iOS dhe Android është një dëshmi e angazhimit të tyre për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke shtuar këtë veçori, WhatsApp synon t’i bëjë bisedat më tërheqëse dhe personale, duke kapërcyer hendekun midis komunikimit me tekst dhe ballë për ballë.

Ndërsa funksioni nuk është ende i disponueshëm, nuk do të kalojë shumë kohë para se të bëhet gjerësisht i aksesueshëm për të gjithë përdoruesit e WhatsApp. Deri më tani, asnjë datë zyrtare nuk është dhënë nga zyrtarët, megjithatë, sipas Wabetainfo, elementi i ri do të bëjë debutimin e tij global në çdo kohë në javët e ardhshme.