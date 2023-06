“Përpjekjet për të destabilizuar Kosovën do të dështojnë”/ Sulmet ndaj gazetarëve në Veri, reagon presidentja Osmani: Dhuna duhet të dënohet nga të gjithë!

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka reaguar pas sulmit të gazetarëve në Veri ku në ‘Twitter’ shkruan se ata që i kryejnë këto sulme duhet të përballen me drejtësinë.









Osmani thekson se përpjekjet për të destabilizuar Kosovën do të dështojnë dhe se sundimi i ligjit do të mbizotërojë.

“Gazetarët në veri të vendit të Kosovës u sulmuan sërish brutalisht nga bandat kriminale. Ata që kryejnë këto sulme duhet të përballen me drejtësinë. Përpjekjet e tyre për të destabilizuar Kosovën do të dështojnë. Këto akte të tmerrshme të dhunës së vazhdueshme duhet të dënohen nga të gjithë. Sundimi i ligjit do të mbizotërojë”, ka shkruar ajo.