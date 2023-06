Erdogan për Berluskonin: Ai ishte një mik i vërtetë i imi dhe i Turqisë

Presidenti i Turqisë, Tayyip Erdogan, kishte vetëm fjalë të mira për të thënë për ish-kryeministrin e Italisë, Silvio Berlusconi, në artikullin e tij në gazetën italiane Il Messaggero dhe në gazetën turke Yeni Safak me rastin e vdekjes së “Kavalierit”.









Udhëheqësi turk u kujtoi lexuesve se ai ishte i pari që e uroi Erdoganin pas fitores së tij në zgjedhje në 2002. Por ai kujtoi gjithashtu se Berluskoni ishte lideri i parë që protestoi kur një gjykatë turke e ndaloi atë nga politika për shkak të një poezie.

Gjatë takimit të tyre në Romë, Berlusconi, tregon Erdoğan, i tha atij se “tani je në shtëpinë e mikut tënd më të mirë në Evropë. Unë do t’i thërras miqtë e mi kryeministra në BE dhe do të veproj si avokati juaj”.

Italia e Erdoganit “ka mbështetur gjithmonë vendin tonë në procesin e anëtarësimit në BE”, duke shtuar se Berluskoni ishte një politikan që “e donte dhe respektonte kombin turk dhe i dha vlerë të madhe Turqisë”.

Gjurma e lënë nga Berlusconi në Itali do të jetë e pashlyeshme, shton presidenti turk dhe vijon duke thënë se “kur mora lajmin për vdekjen e mikut tim të dashur Silvio Berlusconi, me të cilin punuam për shumë vite, ndjeva një pikëllim të madh. Do ta kujtojmë gjithmonë si një mik të vërtetë me kujtimet e bukura që la pas”.