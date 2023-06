Këto shenja do kenë një verë të mrekullueshme

Kur ndiejmë se ditët zgjasin dhe dielli na ngroh lëkurën, e dimë se po vjen vera dhe fillojmë të imagjinojmë veten në plazh duke pushuar ose duke bërë një piknik me miqtë dhe familjen. Zakonisht nuk mendojmë për rritjen shpirtërore apo transformimet personale. Por, nëse jeni një nga katër shenjat që do të kenë verën më të mirë të vitit 2023, kjo është pikërisht ajo që do të bëni! Planetët janë gati t’ju japin aventurën që dëshironi, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, edhe nëse nuk e ndjeni ende. Dhe nga data 21 qershor deri më 23 shtator, vera sjell shumë ndryshime të bukura për ato nga shenjat e mëposhtme.









Demi

Ju ndiheni të sigurt dhe të bollshëm ndërsa Jupiteri vazhdon të lëvizë nëpër shtëpinë tuaj të parë të identitetit. Ky tranzit ju mbush me optimizëm dhe një qëndrim të mundshëm ndërsa shikoni të ardhmen dhe e lini pas të kaluarën. Njerëzit janë të impresionuar nga ju dhe, më e rëndësishmja, ju jeni të impresionuar nga vetja. Mbajini sytë hapur për mundësitë dhe mos harroni të shmangni teprimet. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të udhëtuar, për të takuar njerëz të rinj dhe për t’u argëtuar!

Shigjetari

Vera e vitit 2023 do t’ju ndihmojë të përqafoni vlerën tuaj pasi Jupiteri, planeti sundues i Shigjetarit, vazhdon të sjellë optimizëm dhe rritje në shtëpinë tuaj të punës dhe shëndetit. Gjetja e punës do jetë e lehtë dhe do kënaqeni me atë që bëni. Përmirësimi personal do t’ju mbushë në një mënyrë të re dhe emocionuese. Krenohu me vlerën që i shtoni vendit tuaj të punës dhe do ta ndjeni shpërblimin si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Afërdita do të zhvendoset në shtëpinë tuaj, shtëpinë e udhëtimit dhe zgjerimit, këtë verë. Ajo që ju bëhet e qartë përmes këtij tranziti është se gjërat që ju kënaqin po ndryshojnë. Ju nuk keni pse të mbani diçka vetëm sepse e keni dashur dikur. Shikoni përpara dhe përqafoni ndryshimet.

Akrepi

Nuk do ta besoni sa e fuqishme është kjo periudhë për ju! Me Jupiterin në shtëpinë tuaj të partneriteteve dhe Venusin retrograde në shtëpinë tuaj të karrierës, është koha të përqafoni marrëdhëniet personale dhe profesionale që vërtet funksionojnë dhe të lironi ato që ju pengojnë. Jupiteri ju jep fat të shkëlqyeshëm në partneritete, ndërsa financat tuaja mund të marrin një nxitje nga marrëveshjet dhe negociatat tuaja të biznesit. Ndërkohë, Venusi do t’ju bëjë të qartësoni atë që dëshironi dhe të kuptoni vërtet pritshmëritë e vetes dhe të të tjerëve.