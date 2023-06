Ndeshje historike për Hysajn dhe Berishën, vihen në ndjekje të kapitenëve legjendë të Kombëtares

Elseid Hysaj dhe Etrit Berisha e nisën si titullarë ndeshjen me Moldavinë për eliminatoret e Europianit 2024. Për të dy lojtarët, kjo ishte ndeshja e tyre e 76 me fanellën kuqezi, duke shkruar emrin e tyre në historinë e Kombëtares.









Me këtë ndeshje, dy lojtarët kanë hyrë në “Top 5” për sa i përket ndeshjeve me fanellën e Shqipërisë. Të dy lojtarët, kanë lënë pas Erjon Bogdanin dhe Ervin Skelën që janë ndalur në kuotën e 75 ndeshjeve me kuqezinjtë.

Tre vendet e para në renditje, mbahen nga lojtarë që kanë lënë gjurmë me fanellën kuqezi. Lorik Cana është lojtari me më shumë paraqitje, aty ku ish-kapiteni numëron plot 93 ndeshje, nga të cilat ka luajtur edhe në Euro 2016. Në vendin e dytë, renditet Altin Lala me 79 ndeshje dhe në vendin e tretë është Klodian Duro me 77 ndeshje, rekord ky që mund të arrihet pas 3 ditësh në ndeshjen që Shqipëria luan në transfertë ndaj Ishujve Faroe. PanoramaSport

RENDITJA:

LORIK CANA – 94 NDESHJE

ALTIN LALA – 79 NDESHJE

KLODIAN DURO – 77 NDESHJE

ETRIT BERISHA – 76 NDESHJE

ELSEID HYSAJ – 76 NDESHJE