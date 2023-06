Poligamia dhe bashkëjetesa: çfarë janë dhe si ndryshojnë

Vitet e fundit termi “monogami” konsiderohet i vjetëruar me shumë çifte që përpiqen të ‘lundrojnë’ (ndryshojnë partnerë romantikë me çifte të tjera) ose preferojnë të jenë me më shumë njerëz, pa krijuar domosdoshmërisht marrëdhënie siç i kemi njohur më parë. Në fakt, një studim i vitit 2016 i botuar në Journal Of Sex and Martal Therapy raportoi se 22% e të rriturve që morën pjesë në studim kishin përjetuar një marrëdhënie jo monogame.









“Marrëdhëniet moderne marrin shumë forma dhe angazhimi duket ndryshe për çiftet sot. Disa krijojnë një formë tradicionale marrëdhënieje që kërkon ekskluzivitet dhe të tjerë marrëdhënie jo tradicionale me terma që përfshijnë martesë të hapur, poligami”, vëren Dr. Tammy Nelson, terapiste seksi.

Dy nga format më të zakonshme të marrëdhënieve moderne janë ato që përfshijnë partnerë të shumtë ose karakterizohen si të hapura. Ndërsa këto dy lloje kanë shumë të përbashkëta, ka disa fusha ku ato ndryshojnë shumë. Le të shohim më poshtë dallimet e tyre kryesore:

Çfarë është poligamia?

Siç tregon qartë emri i saj, kjo formë e marrëdhënieve përfshin partnerë të shumtë. Në anglisht termi përkthehet si “polyamorous” nga greqishtja “poly” dhe latinishtja “amor”. “Polidominimi përfshin përfshirjen emocionale, dashurore apo edhe romantike me njerëz të ndryshëm nga partneri ynë”, sqaron Tammy Nelson. Nuk ka domosdoshmërisht një përkufizim për këtë fjalë. Megjithatë, ka disa aspekte që priren të jenë të përbashkëta për çdo marrëdhënie poliamoroze. Karakteristika kryesore e një marrëdhënieje të tillë është lidhja romantike ose emocionale krahas marrëdhënieve të mundshme seksuale me një (ose më shumë) persona të ndryshëm nga partneri ynë.

Në një marrëdhënie poliamoroze, gjithashtu, më shumë interes mund t’i jepet një partneri, në krahasim me të tjerët. Terapistja e seksit vëren se marrëdhëniet që krijojmë jashtë tonave mund të jenë po aq të rëndësishme sa e para ose edhe ta tejkalojnë atë. Kjo varet nga niveli i rehatisë dhe sigurisë që ndjejnë njerëzit e përfshirë në përvojë.

Çfarë është një marrëdhënie e hapur

Termi “marrëdhënie e hapur” ose “e lirë” mbulon një gamë të gjerë marrëdhëniesh. Sipas Tammy Nelson, mënyra se si çiftet e bëjnë marrëdhënien e tyre të hapur ndryshon shumë, kjo është arsyeja pse është e vështirë të arrihet me një përkufizim specifik.

“Marrëdhëniet e hapura janë një term i përgjithshëm për çiftet që kanë një marrëveshje monogame fleksibël ose fluide, ku ka një lloj përvoje seksuale me njerëz të tjerë, e cila mund të ndodhë së bashku ose veçmas. Pra, çdo çift e përkufizon ndryshe “marrëdhënien e hapur”. Për disa çifte mund të nënkuptojë lëkundje, për të tjerët thjesht flirtim pa asgjë më shumë dhe për të tjerët liri seksuale pa përkushtim emocional ndaj njerëzve të ndryshëm”.

Kufijtë dhe rregullat në një marrëdhënie të hapur vendosen nga çdo çift, së bashku me të gjithë të përfshirët. “Marrëdhëniet beqare mund të duken si poligami, qëndrime për një natë , ose thjesht të kesh një partner seksual shtesë. Ekziston edhe rasti i një personi që përfshihet në përvoja seksuale dhe tjetri shikon ose thjesht mungon në ngjarje. Kushtet e secilës marrëdhënie të hapur formulohen ekskluzivisht nga personat e përfshirë”.

Dallimet midis poligamisë dhe marrëdhënies së hapur

Çdo marrëdhënie monogame apo jo është unike. Ndërsa bashkëjetesa mund t’i ngjajë bashkëjetesës në shumë aspekte, të dy format priren të kenë disa dallime kryesore në strukturën e tyre.

Sipas Tammy Nelson “zakonisht në marrëdhëniet e hapura ka më shumë liri seksuale, ndërsa në poligami theksi vihet te lidhja emocionale ”.

Punonjësja sociale Laura J. Brito tha për Bustle: “Polydominance fokusohet më shumë tek partnerët që pranojnë të përfshihen në mënyrë romantike me një ose më shumë njerëz, pa pasur domosdoshmërisht ndonjë gjë seksuale mes tyre. Për shembull, mund të ketë një marrëdhënie të tillë me një koleg, me të cilin mund të shkoni në teatro, koncerte apo evente të tjera, gjë që partneri juaj nuk i preferon shpesh. Në marrëdhëniet beqare, nga ana tjetër, lidhja me personat e tepërt nuk ka një kohëzgjatje të gjatë apo një vend qendror në marrëdhënien kryesore.

Miratimi i këtij lloji të marrëdhënies mund të jetë mjaft i frikshëm në fillim, por ka mënyra për të menaxhuar me sukses marrëdhëniet tuaja. “Për çiftet që duan të eksplorojnë kufijtë e tyre seksualisht, fillimi më i mirë është një bisedë e hapur dhe e sinqertë me partnerin e tyre ,” vëren Tammy Nelson. “Çfarëdo zgjedhjeje që të bëni, mbani mend se komunikimi i qartë dhe i qetë është mënyra më e mirë për të menaxhuar mundësinë e një marrëdhënieje poliamorike ose të hapur”.