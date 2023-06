Selanik/ Imazhet e kaosit pas fillimit të motit të keq – Dëmtime të shtëpive, rrugëve dhe të korrave

Probleme të rënda janë shkaktuar në zona të komunës së Thermit në Selanik nga reshjet e dendura të shiut që ranë në orët e para të mëngjesit. Më të mëdhenjtë prej tyre ndodhen në Vasilikë, Souroti, Thermi dhe veçanërisht në zonën e zgjerimit dhe të Digës.









Konkretisht, në zonën e Digës, problem është krijuar nga vëllimi i madh i ujit, i cili ka tejkaluar nivelin e vërshimit dhe ka dalë nga shtrati, duke tërhequr zvarrë urën e Palaimahon dhe dy ura të tjera në zonën e qendrës së freskimit. Zona u rrethua derisa u ul niveli i ujit.

Në Vasilikë, problemet janë shkaktuar nga tejmbushja e përroit, me pasojë dëmtime të banesave, rrugëve të vendbanimit, serave dhe kulturave bujqësore. Dëmet në Souroti ishin të një përmasash më të vogla. Mbrojtja Civile e Bashkisë Thermi është dashur të ndërhyjë në dy raste në zonën e Kardias dhe Scholario për heqjen e pemëve të rrezikshme.

Ekipet e bashkisë të drejtuara nga kryetari i bashkisë Theodoros Papadopoulos dhe nënkryetarët e Mbrojtjes Civile Konstantinos Kougioumtzidis, Shërbimet Teknike Spyros Gadas dhe Inspektori Vassilis Moustakas, ishin që në momentin e parë në pikat ku u prezantuan problemet më të rënda dhe vazhduan me ndërhyrjet në me qëllim që të kufizohen dëmet nga ujërat e vrullshëm në shtëpi dhe të mbjella, ndërsa rrugët dhe vendkalimet e konsideruara të rrezikshme janë bllokuar. Për këtë qëllim janë mobilizuar tre makineri tip JCB, një ngarkues si dhe makina private, ndërsa në disa raste është dashur ndihma e Shërbimit Zjarrfikës, i cili ka vijuar me pompimin e ujit.

Nënkryetari i bashkisë z. Kouyoumtzidis tha se:

“Brenda pak orësh ka rënë sasi e madhe uji duke shkaktuar dëme kryesisht në zonën e Vasilikisë dhe Digës. Që në momentin e parë jemi në të gjitha pikat ku u shfaqën probleme për t’i trajtuar, por edhe për të bllokuar kalimet e rrezikshme, që asnjë qytetar të mos rrezikohet”, tha kryebashkiaku i Thermit, duke falenderuar punonjësit e bashkisë, vullnetarët dhe privatët. që ndihmoi.

Reshjet e dendura të shiut që kanë rënë në orët e para të mëngjesit në Selanik kanë shkaktuar dëme të mëdha.

Një video e postuar nga një përdorues i Facebook tregon momentin kur përroi gëlltit një makinë nën një urë. Sipas personit që e postoi, përroi më herët kishte fshirë dy automjete të tjera.

Shirat e dendur dhe stuhitë që nisën gjatë natës dhe vijuan mëngjesin e së shtunës 17/06 janë regjistruar nga stacionet meteorologjike të rrjetit të Observatorit Kombëtar të Athinës/meteo.gr. Në mënyrë tipike raportohet se në stacionin Eptapyrgio janë regjistruar 84 milimetra shi nga rreth orës 02:30, kur filloi shiu i dendur, deri rreth orës 09:30. Duke qenë se reshjet vijojnë dhe parashikohet të vazhdojnë edhe për pjesën tjetër të ditës, sasia e reshjeve pritet të rritet.

Sasi të mëdha reshjesh janë regjistruar edhe në stacione të tjera të qytetit deri në mëngjesin e së shtunës 17/06, si për shembull në D.E.Th. (63 mm) dhe Kalamaria (58 mm). Informacione për situatën e motit në zonën e gjerë mund të gjeni në Observatorin Meteorologjik dhe Klimatik të Selanikut.

Një kusht i domosdoshëm për monitorimin dhe vlerësimin e dukurive potencialisht të rrezikshme si ato që kanë shkaktuar shumë probleme në qytet është ekzistenca e një rrjeti të dendur dhe të besueshëm stacionesh meteorologjike.

