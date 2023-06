FOTO/ La Londrën për të ndjekur Kombëtaren, Armando Broja i pranishëm në “Air Albania”

Kombëtarja kuqezi ka arritur të triumfojë ndaj Moldavisë me rezultatin e pastë 2-0 në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e “EURO 2024”.









Autorët e golave ishin Jasir Asani dhe Nedim Bajrami. Atmosfera ishte elektrizuese në “Air Albania” teksa të pranishëm kanë qenë 22 mijë tifozë. Një prej tyre ka qenë edhe sulmuesi i Kombëtares, Armando Broja.

Ky i fundit është në fazë rikuperimi pas një dëmtimi që pësoi në ndeshje me CCelsin.

Pas ndeshjes ai postoi në InstaStory foton e djemve të Kombëtares ndërsa sot ka hedhur një foto tjetër e shoqëruar me emoji me sy me zemra dhe flamurin e Shqipërisë.

Panorama Sport