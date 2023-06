Kjo është diferenca ideale e moshës mes çifteve, sipas shkencës

Njerëzit thonë se dashuria është e verbër, por një studim pretendon se diferenca në moshë mund të përcaktojë jetëgjatësinë e marrëdhënies suaj.









Ideja për të takuar dikë dukshëm më të vjetër (ose më të ri) se ju ende ngre jo pak reagime.

Rasti konkret: zhurma rreth historisë së takimeve të Leonardo DiCaprio-s ose Robert De Niro që së fundmi u bë baba në moshën 79-vjeçare. Partnerja e De Niros, Tiffany Chen, është 45 vjeçe, ndërsa DiCaprio, 48, dihet se preferon të takohet me njerëz nën moshën 25 vjeç.

Kur presidenti francez 45-vjeçar Emmanuel Macron u zgjodh në vitin 2017, bota u trondit nga fakti se gruaja e tij, Brigitte Trogneux, ishte 25 vjet më e madhe se ai dhe tani është 70 vjeç.

Në atë kohë, Macron kishte folur për obsesionin ndërkombëtar me diferencën e moshës mes tij dhe partneres.

“Nëse do të isha 20 vjet më i madh se gruaja ime, askush nuk do të mendonte për asnjë moment se ne nuk mund të ishim ligjërisht bashkë”, tha ai për Le Parisien.

“Është për shkak se ajo është 20 vjet më e madhe se unë që shumë njerëz thonë, ‘kjo marrëdhënie nuk mund të jetë e qëndrueshme, nuk mund të jetë e mundur’.

Ndërsa ka gjithmonë përjashtime nga rregulli, hulumtimi ka treguar se marrëdhëniet me boshllëqe specifike në moshë kanë më shumë gjasa të përfundojnë në ndarje.

Sipas një studimi të kryer nga Universiteti Emory në Atlanta, sa më i madh të jetë diferenca në moshë, aq më e madhe është mundësia e ndarjes.

Pas analizimit të të dhënave nga 3000 njerëz, studiuesit zbuluan se çiftet me një diferencë moshe pesëvjeçare kanë 18% më shumë gjasa të divorcohen sesa njerëzit e së njëjtës moshë.

Kjo përqindje rritet në 39% për çiftet me një diferencë moshe prej 10 vjetësh dhe në 95% për ata që janë “të ndarë” me dy dekada. Për ato 30 vjet larg, gjasat për divorc janë 172% më të larta se bashkëmoshatarët.

Pra, çfarë është një hendek ideal në moshë?

Sa i përket hendekut “ideal” të moshës, në kundërshtim me besimin popullor se çiftet duhet të kenë disa vite diferencë që një marrëdhënie të lulëzojë, studiuesit besojnë se është një vit. Në këtë rast, shanset për ndarje janë vetëm 3%, krahasuar me një çift në të njëjtën moshë ose një çift me shumë vite diferencë moshe.

“Mund të ndodhë që llojet e çifteve me këto karakteristika kanë më shumë gjasa të ndahen për arsye të tjera”, tha Hugo Mialon, një nga studiuesit e studimit.

I njëjti hulumtim arriti në përfundimin se sa më gjatë të jetë çifti bashkë, aq më të ulëta janë shanset për divorc. Konkretisht, ata që numëruan pesë vite lidhje kishin 76% më pak gjasa për t’u ndarë.