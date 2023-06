Mbappe nuk bën kthim pas, viti 2024 do ta gjejë te PSG-ja

Kylian Mbappe e ka ndarë mendjen për ekipin me të cilin do të luajë vitin e ardhshëm.









Futbollisti francez e bëri të qartë se do të qëndrojë deri në vitin 2024 te Paris Saint-Germain, duke i dhënë fund skenarëve të tij të transferimit te Real Madrid.

Kujtojmë se Mbappe i ka dërguar një letër skuadrës së Parisit dhe e ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të aktivizojë opsionin dhe të qëndrojë pas vitit 2024, që do të thotë se do të jetë i lirë të negociojë nga janari me një klub tjetër.

Duke folur për Telefoot, 24-vjeçari tha: Unë kam thënë tashmë se do të qëndroj. E thashë tashmë shumë përpara se të ndodhte e gjithë kjo. Unë vendos të luaj në Paris vetëm vitin e ardhshëm, kështu thashë. Ka shumë gjëra që ndodhin brenda një viti, aq më tepër në një klub si Parisi.