Partizani i jep lamtumirën portierit: Faleminderit që ishe pjesë e familjes së kuqe

Gardiani 28 vjeçar, pjesë e të kuqve që nga viti 2019, në edicionin e kaluar ishte huazuar te Bylisi, duke dhuruar paraqitje shumë të mira me ballshiotët. Por me kthimin në baze te Partizani, të kuqtë kanë vendosur të ndërpresin bashkëpunimin me të, duke pasur parasysh se kanë emra të tjerë të rëndësishëm në përbërje si Rexhepi, Hoxha e Qirko, me këtë të fundit të huazuar për pjesëmarrjen në EUropë.

“Partizani njofton përfundimin e bashkëpunimit me lojtarin Aldo Teqja. Portieri dhe klubi kanë vendosur të ndërpresin me mirëkuptim kontratën mes tyre.

Faleminderit Aldo Teqja që ishe pjesë e familjes së kuqe. Të urojmë shumë suksese në karrierën sportive”, shkruhej në njoftimin e Partizanit për gardianin i cili tashmë do të jetë lojtar i lirë për të zgjedhur një tjetër destinacion për karrierën e tij.

