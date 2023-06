Pas operacionit, Papa Françesku i rikthehet rutinës në Vatikan!

Dy ditë pasi u lirua nga spitali, Papa Françesku rifilloi zakonin e tij të dashur të së dielës për të përshëndetur publikun në Sheshin e Shën Pjetrit, duke shprehur falënderime për ngushëllimin që mori pas operacionit dhe duke falënderuar turmën duke thirrur “Rroftë Papa!”









Përpara se të niste fjalimet e përgatitura, Françesku shprehu mirënjohjen për “dashurinë, vëmendjen dhe miqësinë” dhe sigurinë e “mbështetjes së lutjes” gjatë shtrimit të tij në spital për operacionin abdominal më 7 qershor në një spital të Romës për të riparuar një hernie dhe për të hequr plagët gjithnjë e më të dhimbshme rreth tij. zorrët.

“Kjo afërsi njerëzore dhe shpirtërore për mua ishte një ndihmë dhe ngushëllim i madh,” u tha Françesku rreth 15,000 njerëzve në shesh. “Faleminderit të gjithëve, faleminderit juve, faleminderit nga zemra”.

Papa 86-vjeçar tingëllonte paksa pa frymë dhe i ngjirur ndonjëherë, por ai bënte shpesh gjeste me duar për theksim, herë pas here ndahej nga fjalimi i përgatitur dhe dukej qartë i kënaqur që i kthehej rutinës së tij.

Ndërsa mijëra romakë, turistë dhe pelegrinët që dalin rregullisht për daljen javore të Papës në mesditë në një dritare të Pallatit Apostolik zakonisht duartrokasin kur kapin Papën në dritare, këtë herë duartrokitjet e publikut dukeshin më të forta se zakonisht. . Operacioni tre-orësh nën anestezi të përgjithshme e kishte detyruar Françeskun të anashkalonte paraqitjen e së dielës më 11 qershor.

Ndërsa humori i tij dukej i ngritur kur shihte turmën poshtë, duke përfshirë murgeshat me flamur dhe turistë me kapele dielli në ditën e nxehtë dhe të lagësht, Françesku u zymtë ndërsa vuri në dukje se e marta shënon Ditën Botërore të Refugjatëve, një rast i promovuar nga Kombet e Bashkuara.

“Me pikëllim të madh dhe kaq shumë pikëllim mendoj për viktimat e mbytjes së rëndë të anijes që ndodhi ditët e fundit në brigjet e Greqisë,” tha Françesku. Ai i referohej anijes së peshkimit të mbipopulluar të kontrabandistëve, të mbushur me qindra emigrantë. , që u mbyt në Detin Mesdhe javën e kaluar.

“Duket se deti ishte i qetë,” tha Françesku, duke shprehur në dukje hutim se një tragjedi e tillë e rëndë mund të ndodhte në ato kushte.

“Përtëri lutjen time për të gjithë ata që humbën jetën dhe kërkoj që gjithmonë të bëhet gjithçka që është e mundur për të parandaluar tragjedi të ngjashme”, tha Papa.

Disa nga 104 të mbijetuarit thanë se deri në 750 ishin në bord, duke lënë mundësitë që qindra të vdekur. Ekipet e shpëtimit grek gjetën 78 trupa. Vazhdojnë pyetjet nëse roja bregdetare greke mund të kishte ndërhyrë në kohë për të parandaluar përmbysjen.

Ai gjithashtu u lut për studentët e rinj “viktima të sulmit brutal” në një shkollë në Ugandën perëndimore. Sulmi i rebelëve të dyshuar në një shkollë në Ugandë vrau 42 persona, duke përfshirë 38 studentë në konviktet e tyre. Disa u rrëmbyen pranë kufirit me Kongon.

Françesku u ankua “këtë luftë, këtë luftë kudo. Le të lutemi për paqen.”

Ai gjithashtu u bëri thirrje njerëzve të kujtojnë “njerëzit martirë në Ukrainë”, pas pushtimit të Rusisë vitin e kaluar.

Ndërsa përfundoi fjalët e tij dhe ishte gati të largohej nga dritarja, nga turma u ngritën thirrjet “Rroftë Papa” në italisht dhe Papa u përgjigj shpejt: “Faleminderit”.

Mjekët e Papës i kanë kërkuar atij që ta bëjë të lehtë sa më shumë që të jetë e mundur, edhe pse ai rifillon ngarkesën e tij të punës në Vatikan. Françesku do të presë presidentin e Brazilit të mërkurën pasdite, ka njoftuar Vatikani. Por për të siguruar që rikuperimi i tij të vazhdojë mirë, Françesku nuk do të drejtojë audiencën e përgjithshme të së mërkurës në sheshin e Shën Pjetrit.

Në fillim të gushtit, Françesku do të bëjë një pelegrinazh në Portugali për një festë për të rinjtë. Në fund të atij muaji, ai fluturon për në Mongoli për një vizitë që do ta shohë atë të jetë papa i parë që do të shkojë në atë vend aziatik./VOA