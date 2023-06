Prodhuesit më të mëdhenj të duhanit në botë (Tabela)

“Rritni ushqim, jo ​​duhan” është tema e Ditës Botërore kundër Duhanit 2023, duke inkurajuar qeveritë në mbarë botën që t’i japin fund subvencioneve për rritjen e duhanit dhe në vend të kësaj të mbështesin fermerët që të kalojnë në kultura më të qëndrueshme që ndihmojnë në përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe të ushqyerjes.









“Duhani është përgjegjës për 8 milionë vdekje në vit, megjithatë qeveritë në mbarë botën shpenzojnë miliona për të mbështetur fermat e duhanit”, tha Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i OBSH-së në një deklaratë. “Duke zgjedhur të kultivojmë ushqim në vend të duhanit, ne i japim përparësi shëndetit, ruajmë ekosistemet dhe forcojmë sigurinë ushqimore për të gjithë”.

Sipas FAO, më shumë se 768 milionë njerëz ishin të kequshqyer në mbarë botën në vitin 2021, nga 618 milionë në 2019. Pandemia e Covid-19 përkeqësoi krizën globale të ushqimit, e cila më pas u përkeqësua nga lufta në Ukrainë, e cila ndërpreu përkohësisht dy nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të drithërave nga tregu botëror.

“Duhani nuk është vetëm një kërcënim masiv për pasigurinë ushqimore, por për shëndetin në përgjithësi, duke përfshirë shëndetin e fermerëve të duhanit”, tha Dr. Ruediger Krech, drejtor i promovimit të shëndetit në OBSH. “Fermerët janë të ekspozuar ndaj pesticideve kimike, tymit të duhanit dhe po aq nikotinë sa gjendet në 50 cigare – duke çuar në sëmundje si sëmundjet kronike të mushkërive dhe helmimin nga nikotina”, tha Krech.

Sipas vlerësimeve të FAO-s, Kina është deri tani prodhuesi më i madh i duhanit të papërpunuar në botë, duke u rritur me 2.1 milionë tonë në vitin 2021, përpara Indisë dhe Brazilit me afërsisht 0.75 milionë tonë secila. Indonezia, një nga vendet me prevalencën më të lartë të pirjes së duhanit, është gjithashtu një prodhues i madh i duhanit, së bashku me SHBA-në dhe Pakistanin.

